Andreea Ibacka se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta și-a luat rămas bun de la colegii din serialul „Adela”

Vedeta din serialul “Adela”, Andreea Ibacka și-a luat rămas bun de la colegii săi de pe platoul de filmare. Frumoasa blondină care o joacă pe Mona din serialul Adela a filmat ultima secvență în care va apărea, urmând să se axeze pe sarcină.

Colegii Andreei Ibacka nu au putut să o lase pe fericita mămică să plece cu una, cu două, așa că i-au pregătit o surpriză de rămas bun.

Vedeta serialului “Adela” a primit un buchet superb de flori și multe laude pentru munca depusă până acum.

Andreea Ibacka a postat pe contul ei de Instagram un video în care colegii de pe platou o surprind plăcut pe actriță. Vedeta a împărțit fericirea cu fanii ei de pe Instagram, arătându-le cadre și cu burtica de care este tare mândră.

„ Ieri a fost o zi plină, dar și tare emoționantă. Cu lacrimi de bucurie și nostalgie am intrat în concediu prenatal, iar colegii de la @adela_paginaoficiala mi-au făcut o surpriză foarte frumoasă după ultima mea secvență. Vă îmbrățișez pe toți, minunaților !” a postat Andreea Ibacka pe contul său.

Andreea Ibacka, mămică pentru a doua oară

De curând, vedeta le-a povestit fanilor ei cum a aflat că familia ei se va mări cu încă un membru:" Într-o sâmbătă dimineața, am simțit eu niște fluturi în stomac foarte prezenți, care m-au și trezit din somn, de altfel. (…) Deși era destul de devreme să preconizez ceva, totuși l-am anunțat pe Cabral, știi, eu bănuiesc că aș putea fi însărcinată…Inițial, el s-a amuzat, a zis: ‘Bine, bine, lasă că ție când îți întârzie două ore, tu ai toate simptomele și ai mai fost însărcinată de nu știu câte ori’, asta s-a întâmplat înainte de Namiko, de data asta aveam o referință pe bune… Și zic OK, ieșim la plimbare, era weekend, ne petrecem toată ziua împreună. Ne oprim la un moment dat la o terasă să luăm prânzul cu Namiko și cu unul dintre amicii soțului meu. Mă duc până la baie să mă spăl pe mâini și zic ȘI DACĂ, TOTUȘI… (…) Îmi fac testul, îl bag cuminte în geantă și mă întorc la masă de la terasă pentru că scria să aștepți, pentru interpretare, cinci minute. Trecuseră 45 de minute, nu cinci, deschid geanta… Am rămas de-a dreptul șocată. Liniile, toate, erau roz, dar toate !”