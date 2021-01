ian 28, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Andreea Ibacka și Mihai Călin, soț și soție în serialul Adela.

Cei doi actori au mai jucat împreună în ”Inimă de țigan”, difuzată pe micile ecrane în 2007.

Paul (Mihai Călin) este căsătorit cu Mona (Andreea Ibacka), o fostă prezentatoare de știri pe care a decis să o ia de nevastă după ce a rămas însărcinată, dar pe care nu o iubește atât de tare.

Faptul că nu mai poate avea alţi copii îi dă un sentiment de nesiguranţă în căsnicie, chiar dacă mariajul lor este bazat pe respect reciproc. Rămâne de văzut cum se va comporta Mona cu presupusa fiică a lui Paul, atunci când aceasta va veni să locuiască sub același acoperiș cu ei.

Andreea Ibacka și Mihai Călin, soț și soție în serialul Adela[Sursa foto: Instagram]

Mihai Călin, în rolul magnatului Paul Andronic

Mihai Călin joacă rolul lui Paul Andronic în serialul

Adela. Magnatul află că are o fiică dintr-o relație petrecută cu mult timp în urmă, iar atunci întreaga lui viață este dată peste cap.

Mihai Călin este bucuros că s-a reîntors pe platourile de filmare , asta după ce teatrele au fost închise o mare parte din anul trecut, iar actorii au suferit enorme pierderi financiare.

„În noul proiect Adela am rolul lui Paul Andronic, un patron media de televiziune şi alte mijloace mass-media. Paul este un tip familist, căruia îi place să locuiască într-o casă mare, înconjurat de întreaga familie. La un moment dat, vestea că are un copil de care nu ştia îi dă peste cap întreaga existenţă, dar şi pe cea a familiei lui.

Am nişte colegi foarte tineri şi foarte entuziaşti, foarte frumoşi, deştepţi şi talentaţi, alături de care am lucrat mult la pregătirea acestui proiect, aşa cum îi place producătoarei noastre, Ruxandra Ion, dar şi mie. Un pic cam ca la teatru, adică am avut 3-4 săptămâni de pregătire, de repetiţii, ceea ce e foarte important, pentru că ne uşurează mult munca în creionarea personajelor. Mai mult de atât, sunt foarte fericit că încep acest proiect acum, zilele astea. Vin după 6 luni în care nu am jucat deloc, abia în ultima lună am avut 5 spectacole de teatru. Ne-a lipsit mult, a fost o perioadă foarte grea, pentru toată lumea!”, a spus Mihai Călin.

Andreea Ibacka, în rolul soției lui Paul Andronic

Andreea Ibacka joacă rolul soției lui Paul Andronic. Personajul ei suferă după ce a pierdut o sarcină, deși nu se exteriorizează prea mult.

„Vă anunţ cu bucurie că fac parte din distribuţia celui mai nou serial semnat de doamna Ruxandra Ion şi dacă ar fi să vă devoalez câte ceva din culise aş spune că sunt Mona, fostă prezentatoare de ştiri, soţia unui milionar în valută forte care trăieşte totuşi cu o dramă pe care nu o exteriorizează foarte mult, şi anume cea a pierderii unei sarcini. Până să cunoaşteţi întreaga poveste, vă invit să vă lăsaţi surprinşi de toate intrigile serialului Adela!”, a declarat Andreea Ibacka.

Ce spune Mihai Călin despre partenera lui din serialul Adela

Andreea Ibacka şi Mihai Călin au mai jucat împreună în serialul ”Inimă de țigan”, însă actorul a mărturisit că nu prea se întâlneau pe platorurile de filmare, fiindcă aveau secvențe diferite.

În serialul Adela, Mihai Călin și Andreea Ibacka formează un cuplu, având o căsnicie bazată mai mult pe respect decât pe iubire.

”În primul rând, atunci nu prea jucam împreună. Rolurile erau de aşa natură că nu prea ne întâlneam direct pe platou, în secvențe. Deci nu pot să spun că am lucrat, cu adevărat, împreună. Cum ne-am schimbat? Eu am îmbătrânit, ea s-a maturizat, s-a făcut şi mai frumoasă. Eu trec la capitolul tați, în curând bunici, şamd, dar avem nevoie şi de ei, nu?! În „Adela”, suntem soț şi soție, dar avem o căsnicie bazată mai degrabă pe respect decât pe dragoste. Restul vă las să descoperiți pe parcurs”, a spus Mihai Călin.

Serialul Adela a debutat pe 14 ianuarie, de la ora 20:30. Următoarele episoade se vor difuza joia, în fiecare săptămână de la ora 20:30.