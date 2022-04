Andreea Lala, atac dur la adresa lui Marinescu! "Am fost dezamăgită" Ce a spus despre Jador și Bogdan Mocanu? | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Lala este una dintre participantele în cadrul celebrului show matrimonial difuzat pe Kanal D, care și-a păstrat notorietatea și după ieșirea din emisiune. Aceasta are un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, postând în fiecare zi lucruri despre ea și viața ei.

Andreea Lala, dezamăgită de Cristian Marinescu

Invitată în cadrul unui joc moderat de Alex Nedelcu și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews , Andreea a dat smash sau pass unor foști concurenți ai aceluiași concurs.

Andreea Lala a acceptat provocarea lui Alex Nedelcu și a oferit smash băieților pe care îi place și pass celor pe care nu îi place. Unul dintre personaje a fost chiar Marinescu, cu care ea a cochetat în trecut. Aceasta nu s-a putut abține și i-a transmis un mesaj dur.

"O să îi dau smash, pentru că și el mi-a dat mie smash și pentru că a vorbit super frumos de mine, deși m-am certat cu el. Când am plecat din emisiune, eu am simțit că a făcut anumite lucruri. Ideea e că în momentul în care am plecat din emisiune, el a terminat orice legătură cu mine. Am simțit că a făcut asta doar pentru emisiune, ce am avut noi în casă și am fost dezamăgită. Dar nu țin ură, nu port pică, am mai vorbit cu el puțin, dar o să îi dau un smash prietenesc. Cred că m-aș potrivi cu el, dar doar muzical.", a declarat Andreea Lala.

Andreea Lala, adevărul despre Jador

A urmat rândul lui Jador, iar Andreea Lala a dat imediat verdictul. După ce i-a oferit smash sau pass, aceasta și-a spus părerea sinceră despre el.

"Îmi place foarte mult vocea lui, îmi place cum cântă și pare și ok ca și persoană. Aș vrea să am o colaborare muzicală cu el. Mi-ar plăcea asta e clar. Aș avea ce învăța de la el. Nu ne-am sincronizat în casă. Eu când am mers în emisiune, nu am urmărit sezoanele anterioare. După ce am ieșit, m-am uitat la câteva episoade. Deci nu l-am urmărit.", a mărturisit Andreea Lala, în platoul WOWbiz.

Andreea Lala, despre Bogdan Mocanu: "Nu pare romantic"

Când a venit vorba despre Bogdan Mocanu, Andreea a spus pass. Bineînțeles, tânăra și-a motivat răspunsul cu argumente bine fondate. Iată de ce Bogdan nu a fost pe placul Andreei.

"Lui Bogdan Mocanu îi dau pass. Nu mă atrage fizic. Nu e genul meu de băiat. Nu îmi plac băieții foarte făcuți. Nu cred că e agresiv, dar nu pare nici genul acela de băiat romantic.", a spus Andreea Lala, în cadrul joculețului moderat de Alex Nedelcu.