Andreea Lodba s-a întors în România! Iată cine a așteptat-o la aeroport

Andreea Lodba a fost eliminată de la Survivor România 2021, după ce a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor. Faimoasa a fost așteptată de către iubitul ei la aeroport, cât și colegii din serialul „Moldovenii”. Iubitul Faimoasei a așteptat-o cu un buchet mare de flori și a sărutat-o cu patos atunci când a văzut-o.

Tânăra a izbucnit în lacrimi după ce și-a îmbrățișat partenerul. Actrița a mărturisit că Survivor România a fost cea mai grea experiență din viața ei, cât și cea mai frumoasă.

„Survivor a fost cea mai grea, dar totodata cea mai frumoasa experienta pe care eu am trait-o pana acum(..) Faptul ca am facut sport in decursul vietii consider ca m-a ajutat foarte mult. Nu stiu cum s-a vazut de acasa, dar eu am simtit ca am un avantaj pe traseu, in fata adversarelor mele. Dezavantajul pe care eu l-am simtit si care cred ca s-a vazut, a fost, uneori, la final”, a declarat Andreea Lodba.

Andreea Lodba și iubitul ei, la aeroport [Sursa foto: Captura Video]

Andreea Lodba, despre momentele dificile de la Survivor România 2021

Întrebată care a fost cel mai greu traseu pentru ea, Faimoasa a mărturisit că tot ceea ce ținea de tobogane. Pe lângă trasee, concurenților le-a fost foarte greu să se obisnuiască fără mâncare.

„Cel mai greu traseu pentru mine a fost cel de la tobogan. Cel de pe lac nu spun ca m-a avantajat, insa era oarecum mai usor pentru mine. Toboganul imi crea de fiecare data probleme la iesire. Cand ajungeam si vedeam ca in ziua respectiva aveam toboganul, era cel mai urat lucru pentru mine. Stiam ca o sa imi puna probleme si nu imi doream lucrul asta.

Cel mai greu lucru a fost faptul ca nu am avut mancare, nu aveam nicio sursa in afara de jungla. Ne "bateam" pe un singur mango, asta era ca un fel de desert. Trebuia sa mergem sa ne gasim cocos, eventual il prajeam pentru a-i schimba gustul. Cel mai greu e lupta cu foamea in Survivor”, a declarat Andreea Lodba, la aeroport.

Faimoasa a mărturisit că în următoarele zile se va întâlni cu familia ei, după care s eva întoarce din nou pe platourile de filmare. „Ma voi intoarce acasa la ai mei, la sora mea. O sa petrec cateva zile cu ei si pe urma ma joi intoarce la filmari”, a adăugat Andreea Lodba.