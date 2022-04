Andreea Mantea a fost înșelată de bărbații pe care îi iubea, iar asta a marcat-o până în prezent! "Nu o să pot să mai trăiesc asta încă o dată" Dezvăluiri cutremurătoare

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Vedeta este, într-adevăr, una dintre cele mai carismatice și transparente prezentatoare TV din industria media. Asumarea, sinceritatea și modestia sunt câteva dintre calitățile ei, care au ajutat-o să se remarce în fața publicului.

Ce a făcut Andreea Mantea atunci când a fost înșelată?

Acum se bucură de moderarea show-ului matrimonial "Casa iubirii", difuzat pe Kanal D.

Cu toții știu că Andreea Mantea a avut un trecut zbuciumat în ceea ce privește planul sentimental. Aceasta a fost invitată în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre bărbații pe care i-a iubit, dar au înșelat-o și ce decizie a luat în acele momente.

"Nu cred că mai stă cineva la vreo discuție. Pleacă pur și simplu în secunda aia, dacă ține la viața lui. Nu are nimeni curaj să rămână. Unul singur a avut, dar doar vreo 5 minute a apucat. Bărbatul doar pleacă. Neuronii noștri, în momentul în care ne enervăm foarte tare, punem atât de multă presiune pe ei, încât îi nenorocim. Ne stresăm atât de tare, ne distrugem creierul, fericirea. Inhibăm toate lucrurile alea bune care ar trebui să stea acolo la noi să fim bine și să fim liniștite. Ne facem rău singuri. De ce să ne enervăm, de ce să ne ducem până acolo? De ce să mai întrebi de ce m-ai înșelat? Până să prindem ceva exact, noi femeile simțim. Noi știm deja și de ce. Ori pentru că ăla este un animal și pentru că așa este el după pradă non-stop. Ei sunt tigri, lei, dar nu am nimerit și eu un pinguin să stea lângă mine mereu.", a declarat Andreea Mantea.

Ce se întâmplă, în prezent, în viața amoroasă a Andreei Mantea?

După atâtea dezamăgiri și probleme în dragoste, întrebarea care stă pe buzele tuturor este "Mai poate Andreea Mantea să iubească?". Vedeta nu s-a sfiit și a răspuns curiozității celor care o urmăresc, mărturisind dacă există cineva în viața ei, în acest moment și ce principii are atunci când vine vorba despre dragoste.

"Nu am pe nimeni acum. După o vârstă, îți ridici atât de mult standardele și ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni. E mai bine așa. Până la această vârstă în viața mea sentimentală, am făcut doar greșeli. Am ținut-o dintr-o greșeală în alta. La un moment dat îți trece și suferință, uiți și de dezamăgiri și că te-a înșelat sau mai știu eu ce ți-a făcut și uităm. Noi fetele uităm și o luăm de la capăt. Vine, apare, ne-a vrăjit, ne-a păcălit. Cu siguranță aș fi pățit asta din nou, dar acum sunt într-un punct al vieții mele în care nici dacă vreau nu o să pot să mai trăiesc asta încă o dată. Pentru că acum există David în viața mea, copilul meu și pentru nimic în lume nu o să mai trec niciodată prin ce am trecut până acum. Nu o să îmi mai pierd timpul prețios. Dacă cumva îmi place de cineva, nu zic că nu o să ies cu el la un vin. Dar fără implicări emoționale, vise, planuri.", a povestit Andreea Mantea, în emisiunea "Detectorul de minciuni".