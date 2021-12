Andreea Mantea a intrat în febra sărbătorilor de iarnă! Cum și-a decorat casa prezentatoarea TV, cu o săptămână înainte de Crăciun?!

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din țara noastra. Vedeta TV a reușit să ajungă la inimile publicului prin naturalețe, transparență și încrederea în forțele proprii. Frumusețea, carisma și voia bună sunt doar trei dintre calitățile prezentatoarei TV.

De fiecare dată când apare micul pe ecran, Andreea Mantea reușește să capteze toată atenția publicului, deoarece niciodată nu-i este frică să se arate exact așa cum este ea.

Vedeta TV are foarte mulți fani care o iubesc și o apreciază. Din acest motiv, Andreea Mantea păstrează o relație strânsă cu fanii ei de pe rețelele sociale și împărtășește cu ei fiecare moment important din viața ei. Bineînțeles, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt printre cele mai importante evenimente pentru vedeta TV, care în fiecare an se preocupă ca totul să fie perfect.

Andreea Mantea, pregătiri intense pentru sărbătorile de iarnă

Andreea Mantea este o fire tradiționalistă și iubește să urmeze ca la carte fiecare pas în parte. În fiecare an, vedeta TV își transformă casa în orășelul lui Moș Crăciun.

Moderatoarea se mândrește cu o colecție impresionantă de decorațiuni de Crăciun, iar de la primele ore ale dimineții a început să se gândească cum va arăta casa ei și anul acesta de Crăciun.

Deși nu i-a fost deloc ușor, Andreea Mantea nu s-a dat bătută și s-a luptat cu cele trei sferturi de decorațiuni de Crăciun din pod, iar după ce și-a ales ornamentele, Andreea Mantea s-a pus serios pe treabă.

"Până acum am fost în pod, să caut decorațiuni de Crăciun, ca să ne apucăm să decorăm. Ce om întreg la minte are jumătate din pod plin cu decorațiuni de Crăciun? Un pic mai mult de jumătatate... cred că aproape trei sferturi. Am pe toate culorile, de mai multe feluri, se și repetă multe dintre ele, sunt la fel. Mai mult de jumătate. Nu mai pot, nu îmi mai simt mâinile. Astăzi nu mă duc la sală, dar pot să consider că am fost deja. Pot să consider că mi-a făcut antrenamentul pentru ziua de astăzi. Ce om mai are atât de multe decorațiuni în pod? Doaamne nu îmi mai simt nici mâinile, nici picioarele", a declarat Andreea Mantea, într-un Instastory pe pagina ei de Instagram.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea:"Am reușit!"

O fire perfecționistă, Andreea Mantea a urmat fiecare pas ca la carte, iar casa ei arată incredibil. Prezentatorea TV nu l-a dezamăgit pe Moș Crăciun nici în an acest și cu siguranță acesta va veni încărcat cu daruri, pentru ea și pentru fiul ei, David.

După ce și-a îndeplinit sarcina, Andreea Mantea se poate bucura de un pahar de vin cald, în fața televizorului, acolo unde se difuează emisuniea "O Nouă Șansă", pe care ea o moderează la Kanal D.

"Am reușit! Dar am înghețat de frig, am murit de cald, iar am înghețat de frig. Mă duc să fierb niște vin și să mă pregătesc pentru o ediție extrem de frumoasă, pentru că este extrem de emoționantă și otul e bine când se termină cu bine. Vorbesc despre "O Nouă Șansă", în această seară la ora 20:00, pe Kanal D.", a mai declarat Andreea Mantea, pe Instagram.

