In articol:

În urmă cu câteva zile, într-o intervenție telefonică la Puterea Dragostei , Jador a susținut că relația lor nu a mers pentru că el nu a avut încredere în Ella, care s-a întâlnit și a vorbit cu mai mulți băieți din show. Întrebat despre cine e vorba, Jador a enumerat câțiva băieți, dar a precizat că nu l-a deranjat faptul că Ella le făcea confesiuni acestora. ”Raju a fost unul dintre ei, dar nu e el un personaj principal. Nu m-a deranjat foarte tare nici că s-a întâlnit cu None, nici cu Andy”, a explicat Jador.

Întrebat dacă cel pe care a fost gelos a fost Iancu, Jador a explicat: ”Iancu o iubea și pe Ella și pe Denisa, Eu știu mai multe despre relația lor decât își imaginează Ella”.

A fost momentul în care Andreea Mantea a dezvăluit o discuție mai veche cu Ella, în care aceasta a spus adevărul despre relația pe care ar fi putut să o aibă Iancu. ”Ella a spus clar: ”Dacă nu intervenea Jador, eu acum eram cu Iancu”. Despre ce vorbim de fapt?”, i-a spus Andreea Mantea lui Jador.

Citeste si: Ella şi Ligi, imagini incredibile de la castingul pentru Puterea Dragostei! Uite cum s-au îmbrăcat atunci!

Jador a povestit că Iancu Sterp a plâns din cauza frumoasei Ella de la Puterea Dragostei

Jador a povestit apoi într-un live pe Instagram ce a aflat de la Iancu Sterp, fost concurent la Puterea dragostei si actual Razboinic la Survivor Romania.

"Am plecat intr-o vineri, ca de obicei la o cantare. Cand m-am intors, Iancu era suparat si plangea la o terasa. Cand m-am dat jos si l-am intrebat, ca un prieten ce sunt: Ba, ce ai? ”Lasa-ma, ba, ca nu pot sa iti zic tie. Eu am zis sa stau cu el pana s-a îmbatat si mi-a zis ca el nu stie pe care sa o aleaga, pe Denisa sau Ella. Am intrebat de unde pana unde si mi-a povestit ca a fost cu Ella in bazar, s-au tinut de mana, s-au sarutat, au fost in club, a fost cu ea sa se schimbe la hotel (desi in club erau fete pentru asa ceva). In secunda doi mi s-a distrus tot ce aveam in inima! Si multe despre care nu am vorbit", a povestit Jador.