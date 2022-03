Andreea Mantea a slăbit 10 kilograme fără dietă! Vedeta a dezvăluit care este secretul: „Pur și simplu”

In articol:

Andreea Mantea are planuri mari pentru fanii ei. Prezentatoarea TV va veni la cârma emisiunii „Casa iubirii”, așa că își pregătește intens silueta pentru a fi în cea mai bună formă. Își dorește să aibă o ținută impecabilă pentru telespectatorii care o vor urmări de fiecare dată pe micile ecrane, așa că depune eforturi în continuare pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Este pe drumul cel bun, pentru că deja a reușit să elimine 10 kilograme. În cadrul unui interviu, Andreea Mantea a dezvăluit cum a reușit să slăbească în ciuda faptului că nu a ținut o dietă.

Obiectivul Andreei Mantea este să elimine, în total, 15 kilograme. Mai mult de jumătate din drum deja l-a parcurs, iar acum nu mai rămâne decât să se străduiască să-și atingă obiectul. Porivit declarațiilor vedetei, nu a ținut nici măcar o zi de dietă, ci chiar a mâncat tot ce și-a dorit, inclusiv slănină. Cum a făcut acest lucru, aflăm chiar de la ea.

Andreea Mantea nu a ținut nicio dietă

Andreea Mantea a eliminat 10 kilograme, însă nu a ținut nicio zi dietă ca la carte. Dacă dimineața ș-a permis să mănânce ce i-a poftit sufletul, restul zilei s-a conformat și a mâncat cât mai săntos cu putință, pentru a echilbra balanța în favoarea ei.

„Păi ce… crezi că am dormit? În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare… cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da, apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos.”, a spus Mantea, conform Ciao.

Andreea Mantea este femeie singură

Andreea Mantea a dezvăluit că nu are niciun bărbat alături, însă acest lucru nu o împiedică să fie foarte fericită alături de micuțul ei băiețel, David. Este o mamă foarte mândră și reușește cu succes să ducă la bun sfârșit toate activitățile de peste zi și chiar să aibă grijă și de ea, atunci când simte nevoia să se deconecteze de la grijile zilnice.

"Sunt o femeie singură, cu un copil crescut exemplar, e haios, este ironic, este foarte deştept, îi place să citeacă. Nu îmi vine să cred că există aşa un copil la 7 ani. Eu singură am reuşit să fac asta. Mai am şi job, am avut de când l-am născut. El avea o lună şi jumătate de când m-am întors la muncă. Muncesc non stop, gătesc trei feluri pe zi. Pe lângă asta, am nevoie şi să fiu femeie, am nevoie de timpul meu personal, eu cu mine, cu o carte, cu yoga. Sunt fericită, sunt bine", a dezvăluit Andreea Mantea.