Andreea Mantea, despre primul episod al serialului fenomen “Fiica ambasadorului”: “M-a dat peste cap complet. (…) Am plâns! Dar e un plâns eliberator”

Prezentă astăzi, în platoul Știrilor Kanal D, de la ora 12:00, Andreea Mantea a povestit entuziasmată despre serialul “Fiica Ambasadorului”, surpriză de început de an pregătită telespectatorilor Kanal D. Impresionanta producție, în care actrița Neslihan Atagul are rolul central, va putea fi urmărit pe micile ecrane, din această seară, de luni până vineri, de la ora 20:00.

O împătimită a serialelor turcești, Andreea Mantea a povestit cu emoție că e nerăbdătoare să urmărească serialul “Fiica Ambasadorului”, mai ales că a văzut deja câteva scene care au bulversat-o.

“ Nu cred că există un om care să iubească mai mult decât mine serialele turcești, am foarte mulți prieteni pe rețelele sociale cu care povestim despre acestea… Cele câteva scene din <Fiica Ambasadorului> m-au dat peste cap complet, actrorii joacă fantastic de bine. Serialele turcești au această putere extraordinară, scenariile sunt foarte bine conturate, intriga este puternică, poveștile sunt inspirate din viață reală…

Am tras un pic cu ochiul la primul episod, trebuie să recunosc că muream de nerăbdare, am auzit foarte multe lucruri bune despre <Fiica ambasadoului>. Primele două cadre cu personajul principal feminin suferind au fost grele, imediat am intrat în poveste, m-a captivat încă de la primele imagini (…) Am plâns! Dar a fost un plâns eliberator…”, a povestit Andreea

Mantea în cadrul Știrilor Kanal D.

“Fiica ambasadorului” ne introduce, începând de astăzi, în lumea plină de provocări și emoție a doi îndrăgostiți, Sancar (Engin Akyürek), fiul unui arendaș, și Nare (Neslihan Atagül), fiica unui ambasador turc. Sancar nu a părăsit niciodată satul în care s-a născut, Muğla; Nare, în schimb, este o cosmopolită care, datorită naturii profesiei tatălui, a avut ocazia să trăiască și să crească în mai multe orașe din diverse zone ale lumii.

Tânjind în permanență unul după altul, cei doi se văd doar câteva zile pe an, iar iubirea lor crește odată cu scurgerea timpului. Sancar și Nare își fac planuri de căsătorie, însă în noaptea în care își unesc destinele, Nare . O legendă prinde viață odată cu această dispariție, unii susțînând că Nare a fost înghițită de ape, alții vehiculând ideea că tânăra ar fi fugit din țară. În mod straniu, fiica ambasadorului, care a dispărut în noaptea nunții sale, va reapare la altă nuntă, la ani distanță...

Nu pierdeți, în această seară, de la ora 20:00, primul episod dintr-un serial eveniment “Fiica ambasadorului”, cu Neslihan Atagül și Engin Akyürek în rolurile principale. Serialul va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.

