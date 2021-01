Andreea Mantea, dezvăluiri neașteptate despre viața de mămică! Cum se descurcă prezentatoarea tv în acest rol: "El mă îmbărbătează pe mine..."

In articol:

În cadrul emisiunii lui Teo Trandafir, Ilinca Vandici și Andreea Mantea au vorbit despre momentele grele din viața unui părinte. Cele două prezentatoarea și-au adus aminte de diferitele episoade ale micuților.

Andreea Mantea, dezvăluiri despre fiul ei

Două dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune au fost invitate în cadrul emisiunii lui Teo, de la Kanal D.

Ilinca Vandici și Andreea Mantea au povestit despre experiențele lor cu cei mici, dar și despre momentele tensionate din viața unui părinte.

Se pare că fix cu doar câteva minunte înainte de a pleca spre emisiune, frumoasa brunetă s-a confruntat cu o mică problemă. Fiul ei, David, i-a spus că îi este foame, însă Andreea trebuia să se prezinte la emisiunea lui Teo. La scurt timp, băiatul a venit cu un răspuns total neașteptat.

"De când a inceput să vorbească el spunea „tu esti mama mea, tu nu mă iubesti, nu imi dai să mânânc ce vreau eu”. La trei ani jumate mă întreba ”Tu esti o mamă rea?”. La un moment dat a avut o obsesie cu pufuletii. El are o persoanlitate atât de puternică, încât mă copleșește. Vorbim de cazul Ilincăi, care are o mamă și un tată în familie pentru copil. Eu sunt doar o mamă, care e bună, e rea, plânge, e drăgută. El mă îmbărbătează pe mine. I-am spus că mă face să întârzii la teo și mă fac de râs. El îmi spune „eu sunt copilul și voi sunteti oameni mari, trebuie să mănânc atunci când îmi este foame”,a declarat Andreea Mantea.

De asemenea, și Ilica Vandici s-a confruntat cu mici probleme cu fiul ei. În acele momente, ea se folosea de un mic truc pentru a putea rezolva situația.

"Nu stiu ce o să mi se întâmple în timp cu Zian, el are programul de masă foarte bine stabili, dar dacaă nu îi e foame, eu nu oblig copilul să mănânce. (…) A avut o perioadă în care trântea masinutele și făceam psihologie inversă, când ajungeam la capătul puterilor îi spuneam „Trântește-le, mami” și nu le mai trântea. (…) Copii sunt diferiti, au persoanlitati diferite, și noi ca mame suntem diferite", a declarat Ilinca Vandici.

"Am intrat in depresie..."

În plus, prezentatoarea de la Bravo, ai stil! a mai adăugat faptul că rolul de mămică poate deveni extrem de dificil. Ilinca Vandici a recunoscut faptul că a avut momente dificile de-a lungul timpului, că a intrat în depresie și chiar a avut nevoie de consiliere.

"Eu îi explic lui Zian, că mama are nevoie de timp pentru ea. E clar, Andreea are nevoie de tine. Îi promit că te voi ajuta. Eu nu il văd pe Zian să ajungă în punctul ăsta. O să plec în Zanzibar, e prima vacanta in ultimul an in care mergem doar noi. Copilul rămâne cu bunicii, sunt doar zece zile. Nu mai vreau un copil, e foarte greu. Muncesc, am intrat in depresie, fac terapie. în luna a noua de sarcina am inceput să fac depresie, s-a instalat abia când am ajuns acasă cu copilul. Apoi a venit pandemia si am trecut prin aceleasi stari, am intrat in namolul depresiei, dar mi-a spus si Andrei că se vedea că sunt tristsă si am mers la psiholog, facem terapie si ma ajuta treaba asta", a adaugat Ilinca.

Andreea Mantea și-a adus aminte de primele momente în care a fost singură cu cel mic. Trei zile după ce a venit de la spital, vedeta nu-și găsea puterea să meargă mai departe.

"Când m-am intors cu David acasa dupa ce am nascut, 3 zile nu am fost om. Am simtit ca o iau razna rau. Ideea este ca tot in alea trei zile, m-am adunat si am spus stop, mi-am spus că nu imi permit să intru într-o depresie, pentru că sunt doar eu. Am zis ca trebuie sa ma ridic si sa cresc mâna asta de om. Mi-am găsit puterea de frică, pentru ca nu aveam pe nimeni", a mai spus Andreea Mantea.