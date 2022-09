Andreea Mantea, emoții de ziua ei de naștere. Cu cine va sărbători vedeta: "Acum, de când e el, sunt mai multe pe plus decât pe minus"

In articol:

Andreea Mantea a împlinit 36 de ani. Ziua de 20 septembrie a venit la pachet cu multe emoții pentru prezentatoarea emisiunii "Casa Iubirii".

Ziua de naștere a prins-o la muncă

Iată de ce surprize a avut parte, dar și cu cine are de gând să sărbătorească, la ceas aniversar!

Andrea Mantea nu și-a făcut prea multe planuri de ziua ei de naștere. Cea de-a 36-a aniversare a prins-o la muncă, printre colegi, care au sărbătorit-o așa cum se cuvine. Vedeta Kanal D spune că nu este o genul de persoană căreia îi stă în fire să petreacă și să adune prieteni la ceas aniversar: "Mi-au fost făcute foarte multe petreceri surpriză de-a lungul timpului, în special aici, la Kanal D, dar eu nu sunt genul care să petreacă, să adune prieteni, familie. Cred că am făcut asta odată pe la 18 ani și nu mi s-a părut ceva foarte interesant.

De ziua mea nu am dorințe aparte, uite, în ultimii 2 ani am ieșit în larg, m-am urcat pe o barcă, m-am dus și am stat peste noapte pe barca respectivă și am meditat la lună. Anul acesta nu cred că o să îmi mai iasă acest plan, pentru că sunt la muncă și nu prea am cum. Dar cam așa voi petrece, la muncă, cu colegii, mâncăm ceva, bem ceva, ne simțim bine și apoi gata, mergem la treabă. Da, îmi place să primesc cadouri, nu în sensul că sunt o persoană materialistă, ci în sensul în care îmi place să primesc lucruri de la persoane dragi mie.", a declarat Andreea Mantea, în emisiunea "Behind The Seen", difuzată pe canalul de Youtube Kanal D România.

Andreea Mantea [Sursa foto: Captură YouTube]

Zilele de naștere au devenit mai frumoase, de când este mamă

Chiar dacă susține că nu este o fire care să acorde atât de multă importanță zilelor de naștere, Andreea Mantea recunoaște că aniversările au prins un alt contur de când a devenit mamă. David i-a schimbat radical gândirea și a făcut-o să se bucure la maxim de toate momentele petrecute în familie: "Acum chiar mă bucur și sunt momente foarte frumoase, sunt mult mai intense, mult mai plăcute. Nu pun preț foarte mare pe treaba asta, pun preț pe faptul că știu că orice ar fi, dorința pe care mi-o voi pune în minte se va îndeplini.

Atât. Și acea introspecție pe care o facem la fiecare an, stai că îmbătrânesc, ce-am dobândit, ce n-am dobândit, că din păcate le facem și astea pe mine mă obosesc. Nu-mi plac! Doar că acum, de când e el, sunt mai multe pe plus decât pe minus. Am de ce să fiu mândră de mine.", a mărturisit Andreea Mantea.

Andreea Mantea, în emisiunea "Behind The Seen" [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Mantea, o mămică mândră

Andreea Mantea se poate considera o mămică împlinită. Fiul ei, David, are doar 7 ani, dar este un copil cu totul special. Prezentatoarea recunoaște că uneori este uimită de modul în care micuțul gândește, la o vârstă atât de fragedă: "Câteodată o iau razna! (râde) Pentru că vine și zice tot felul de lucruri și nu știi cum să reacționezi și îți zici: "Stai așa, măi nene, că are doar 7 ani. Ce mi-a zis?" Cred că prin iubire a dobândit toate lucrurile astea. Prin iubire un om se simte foarte fericit, e foarte bine.

O plantă dacă este iubită se dezvoltă frumos, un animal se dezvoltă foarte frumos. Până și exemplul cu testul acela cu paharul de apă, dacă iei un pahar cu apă și îi vorbești frumos și iei alt pahar cu apă și îi vorbești urât, apa din paharul în care ai vorbit frumos va rămâne clară și frumoasă, iar cealaltă se va înnegri. La fel e și cu oamenii. Dacă e această iubire sinceră, reală, din tot sufletul, cred că de aici se transmite totul. Dar da, avem, recunosc, o legătură aparte.", a adăugat vedeta Kanal D.

Andreea Mantea și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Cum a surprins-o David de ziua ei

David este momentan la vârsta la care nu se poate descurca singur, dar găsește mereu alternative pentru a-i face surprize mamei sale. Andreea Mantea a povestit că fiul ei reușește să o surprindă mereu de ziua ei de naștere: "Îmi face surprize, vorbește ori cu șoferul, ori cu mama, ori cu sora mea. Le spune că vrea să meargă să îmi cumpere ceva de ziua mea. Îi ia o zi întreagă, îi plimbă prin magazine, prin florării, însă ce nu știe el este că banii au o limită! (râde) El ia tot cu banii mei. Am avut multe relații de-a lungul timpului și relații destul de strânse, fie că era un iubit, o prietenă foarte bună și în toate aceste relații am specificat să nu mai primesc flori tăiate pentru că suferă foarte tare și voi vedea cum se vor usca în câteva zile și pe mine mă doare.

Și le-am spus că aș prefera mai degrabă să primesc flori în ghiveci cu rădăcină, să trăiască. Și nimeni nu a înțeles asta! Nu am nicio problemă, Doamne ferește, mă bucur că le primesc și pe astea, dar e o durere acolo când văd că încep să moară. Însă David a înțeles din prima asta, îmi aduc aminte la vârsta de 3 anișori când mi-a ales un ghiveci. A mers la florărie și toată lumea îi arăta, uite ia așa, ia buchetul acesta. Și el zicea: "Nu, nu, că mama vrea așa, la ghiveci", a declarat prezentatoarea emisiunii "Casa Iubirii".