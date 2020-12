Andreea Mantea, impresionată de o declarație de dragoste și un mesaj scris pe zăpadă

Andreea Mantea a rămas impresionată de o declarație de dragoste și un mesaj scris pe zăpadă. Vedeta a fost surprinsă de gestul făcut de fiul său. Micuțul i-a desenat inimioare în zăpadă și i-a spus că o iubește.

In articol:

Andreea Mantea, surprinsă cu o declarație de dragoste și un mesaj scris pe zăpadă[Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea a devenit mămică în urmă cu 5 ani, iar de atunci vedeta este în al nouălea cer. Vedeta TV petrece aproape tot timpul cu David și se distrează grozav împreună. La fel s-a intamplat și zilele trecute, atunci când Andreea și fiul ei se jucau în zăpadă, iar la un moment dat, David a început să deseneze inimioare în zăpadă și i-a făcut o declarație de dragoste.

”Te iubesc pe tine”, i-a spus copilul Andreei Mantea, iar aceasta s-a arătat foarte emoționată de mesajul lui David.

Citeste si: Declarația care pune pe jar milioane de tineri: Armata, din nou obligatorie în România! - evz.ro

Citeste si: Ce profeții a făcut Nostradamus pentru anul 2021 - bzi.ro

Citeste si: Andreea Mantea și David, Moș Crăciun pentru o zi! Tot în ediția de astăzi, Ilinca Vandici, victima unei farse de zile mari!

Andreea Mantea, surprinsă cu o declarație de dragoste și un mesaj scris pe zăpadă[Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, fericită alături de noul iubit

Andreea Mantea trăiește o frumoasă poveste de dragoste pe care preferă să o țină departe de ochii lumii.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum…unde ajungeam?”, a spus ea, într-un videoclip postat pe YouTube.

Citeste si: Andreea Mantea și Ilinca Vandici, surpriză de proporții în emisiunea "Trăiri alături de Andreea Mantea!"

Vedeta nu dorește ca viața ei personală să fie expusă public.

„Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că asta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mai mărturisit Andreea Mantea.