Andreea Mantea l-a iertat! După 8 ani, din nou împreună! Împăcarea anului: "Îți acord a doua șansă"

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV din România. Vedeta are parte de un număr foarte mare de fani care îi sunt alături în mediul online în orice situație.

Cu cine s-a împăcat Andreea Mantea după 8 ani?

Aceasta a câștigat simpatia oamenilor prin frumusețea și sinceritatea de care a dat mereu dovadă.

A avut loc marea împăcare! Andreea Mantea și Adiță Voicu, moderatorul emisiunii Fiță cu Adiță nu și-au mai vorbit timp de 8 ani, dar acum s-au reîntâlnit, au uitat de toate și au revenit la prietenia de odinioară. Începutul părea necompromițător, pentru că Andreea se lăsa mai greu.

"Adiță: Tu o să mă cerți acuma, că te cunosc. Am ținut post, m-am rugat mult în ultima perioadă. Îmi plăcea că tu mă corectai, mă ținea pe linia dreaptă. Vreau din nou un prieten dinăsta! Am avut un vis zilele trecute, era o lumină și o voce așa suavă și îmi spunea Adiță, ca să fii drept, curat, trebuie să faci fapte bune și să te împaci cu oamenii pe care în trecut i-ai dezamăgit. Vreau să îmi mai dai o șansă, să fim iar prieteni, îmi lipsești.

Andreea: Știi e îmi aduc eu aminte? Cum mi-ai spart cauciucul, când am vrut să îți fac referat, când te alergam pe aici să te prind să...", a fost discuția celor doi.

Totuși, prezentatoarea TV i-a mai acordat o șansă lui Adiță și au început poveștile și depănatul amintirilor.

"Adiță: Îmi acorzi a doua șansă?

Andreea: Ok, ți-o acord, dar vreau fapte, nu vorbe.", au continuat aceștia.

Andreea Mantea, adevăruri nespuse după despărțirea de fostul iubit

Adiță a fost foarte curios și mirat de ce Andreea Mantea este încă singură. Prezentatoarea TV i-a oferit un răspuns complex, de unde au reieșit dezvăluiri neașteptate. Se pare că ultima sa relație și-a pus o mare amprentă asupra ei și acum este mai fericită ca oricum fără un partener de cuplu. Vedeta a spus în exclusivitate ce a făcut prima noapte fără fostul iubit, dar și ce era toxic în relația lor.

"Adiță: Ești fericită în pielea ta acum?

Andreea: Acum cred că sunt cea mai fericită. Jur! Nu simt nevoia să mă ia un bărbat în brațe. O să îți spun ceva în exclusivitate. O să țin minte și în fiecare am un zâmbet pe buze. Doamne, sper să nu se supere răposatul. O să țin minte foarte multă vreme de acum încolo, dar de fiecare dată când sunt foarte obosită și termin cu toată treaba și culc copilul și povestim, îmi fac duș, mă dau cu cremă, în momentul în care mă așez în pat, îți spun din suflet adevărul, eu nu cred că e om care să meargă la somn mai fericit ca mine. Mie mi-e greu să explic în cuvinte fericirea pe care am simțit-o în prima seară, în prima noapte, în care eu am dormit singură, fără...(n.r. fostul). Când eu m-am văzut singură în patul ăla, am fost cea mai fericită de pe pământ. Pentru că nu mai puteam. O relație toxică te omoară cu totul, te stinge pe tine ca om. Dacă ești în relația nepotrivită, nebenefică pentru tine, nefericită. Eu nu am fost în nicio relație toxică până la ultima.(...) Relația toxică e cea în care unul dintre parteneri îl stinge pe celălalt. Noi suntem energie. În cazul nostru, el mă stingea pe mine. Dacă tu îmi spui mie că nu sunt bună de nimic, că nu sunt în stare, că nu pot, că nu e bine și încontinuu tu ai ceva rău să îmi spui și încontinuu mă superi glumind cu altele și făcând alte lucruri. Încontinuu tu îmi faci mie rău și de când mă trezesc eu sunt supărată. Nu regret relația. De ce? Măcar am învățat ceva din ea. Am evoluat. Fiecare lucru pe care îl trăim în viața asta este pentru noi ca o lecție. Trebuie să le luăm pe toată să le experimentăm și apoi renunțăm la ele cu drag, cu iubire, eliberăm.", au mai discutat Adiță Voicu și Andreea Mantea, la Fiță cu Adiță.

