Andreea Mantea, la un pas de depresie din cauza kilogramelor în plus. Cât de greu i-a fost prezentatoarei TV să slăbească

Cu câteva luni în urmă, Andreea Mantea a avut parte de un șoc atunci când s-a urcat pe cântar. După o perioadă în care nu a mai avut grijă de silueta ei, prezentatoarea TV a acumulat în jur de 16 kilograme în plus. Foarte dezamăgită de felul în care arăta la acel moment, a decis că este momentul să facă o schimbare în viața ei, așa că a început să țină dietă.

Andreea Mantea a reușit să elimine 10 kilograme, însă se pare că încă nu și-a atins obiectivul și mai vrea să muncească. Din cazua presiunii puse pe umerii ei, prezentatoarea TV a fost chiar în pragul depresiei câd a văzut numărul care a apărut pe cântar. Cu multă ambiție și determinare, Andreea Mantea a reușit să ajungă în punctul în care să fie mulțumită de ea, dar nu are de gând să se oprească aici.

Andreea Mantea pune foarte mult accent pe sport și are de gând să lupte până devine cea mai bună versiune a ei de până acum.

„Am slăbit 10 kilograme, mă aflu în stadiul în care respir și vorbesc, mă doare abdomenul de la atâta sport. Dacă nu simt febră musculară, am impresia că ceva nu am făcut bine la antrenament. Mi-am pus ambiția foarte tare, am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat din nimic. Așa că acum chiar vreau să mă ocup de mine, să fiu în cea mai bună formă fizică a mea”, a spus Andreea Mantea într-un interviu, conform Libertatea.ro.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Fanii au spus despre Andreea Mantea că este însărcinată

La începutul anului, după ce Andreea Mantea s-a afișat pe rețelele de socializare într-o rochie roșie mulată, fanii au început să o ia la întrebări și au crezut că este, de fapt, însărcinată. Pentru că a primit foarte multe mesaje de la fani în acest sens, prezentatoarea TV a ținut să lămurească această situație și le-a spus fanilor ei că nu este vorba de nicio sarcină, ci despre faptul că s-a îngrășat.

„Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt insarcinată de vreo doi ani. Cumva am intrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeti-mă.(...) De doi ani încoace, mă de doi ani...nu, nu sunt, sunt doar grasă", a spus Andreea Mantea pe Instagram, în urmă cu ceva timp.