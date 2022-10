Andreea Mantea, luată prin surprindere în Timișoara! Cine i-a făcut o vizită surpriză prezentatoarei: „Îți dai seama că a fost special”

In articol:

Primul sezon al emisiunii ”Casa Iubirii” s-a bucurat de un real succes, motiv pentru care show-ul matrimonial își deschide porțile și pentru un al doilea sezon, pentru care Andreea Mantea a început deja să străbată țara în lung și în lat pentru a găsi noi fete și băieți care sunt în căutarea iubirii.

Ei bine, prima zi de casting s-a desfășurat la Timișoara, acolo unde prezentatoarea emisiunii ”Casa Iubirii” a avut parte de o adevărată surpriză. Despre ce este vorba?!

„Eu sunt o sensibilă și ne-am pus amândouă pe sensibilitate”

Andreea Mantea a mers la Timișoara, acolo unde s-a desfășurat prima zi de casting pentru al doilea sezon al emisiunii matrimoniale ”Casa Iubirii”.

Prezentatoarea TV a avut parte de surprize plăcute, mai ales că a văzut că multe persoane au fost deschise să participe la selecția pentru emisiunea de la Kanal D. Însă, cu toate acestea, sufletul i s-a umplut și mai mult de bucurie brunetei, atunci când s-a întâlnit cu mai multe persoane care au venit să o vadă, în mod special.

O femeie a venit chiar din Vatra Dornei la Timișoara doar pentru a avea partea de o întâlnire cu Andreea Mantea, iar vedeta a fost impresionată de gestul fanei sale și s-a emoționat foarte tare.

„A fost foarte frumos, te încarci din energia oamenilor și îmbrățișările sunt cele care îți dau cea mai... Modul cel mai bun de a-ți lua o energie bună când ești căzut este o îmbrățișare. Doamnele care au venit astăzi și care m-au îmbrățișat... Am avut o energie toată ziua, de nu-mi venea să cred. Au zis că vin și mâine. Una dintre ele a venit din Vatra Dornei până în Timișoara, pentru că a zis că nu mai are răbdare să mă duc acolo în partea aia. Ea a zis că vrea să vină să mă vadă neapărat: „Ai zis că vii la Timișoara, am venit la Timișoara”. Îți dai seama că a fost special, eu sunt o sensibilă și ne-am pus amândouă pe sensibilitate. A fost o zi foarte frumoasă și încărcată de lucruri foarte frumoase.”, a declarat Andreea Mantea.

De precizat este că selecția pentru emisiunea ”Casa iubirii” continuă, astfel că cei care își doresc să participe se pot prezenta în zilele ce vor veni, în locațiile următoare:

- Mâine- casting Timișoara- Hotel Boavista – 11:00 – 19:00

- Luni, 24 noiembrie – casting Craiova- Hotel Prestige – 10:00 – 19:00

Andreea Mantea