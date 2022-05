Ce anunț a făcut Andreea Mantea în ziua în care David, băiețelul ei, a împlinit 7 ani: "Vă împărtășesc această fericire. Doamne, mi-am dorit toată viața asta"

In articol:

David, micuțul fiu al Andreei Mantea, a împlini ieri vârsta de 7 anișori. Mama sa a vrut ca micuțul ei să aibă parte de o zi de naștere de neuitat, așa că i-a îndeplinit acestuia dorința lui cea mai arzătoare. Este adevărat că micuțul s-a răzgândit de câteva ori, însă Andreea Mantea a făcut tot posibilul să-i îndeplinească dorința.

Andreea Mantea și fiul ei au o relație foarte specială. Se înțeleg din priviri și nu au nevoie de prea multe cuvinte pentru a ști cum se simte celălalt. Prezentatoarea TV se implică din toate punctele de vedere în creșterea micuțului. Inclusiv de ziua lui de naștere, Andreea Mantea l-a făcut pe David să se simtă cu totul special, pentru că l-a dus într-un loc cu totul neașteptat și i-a făcut cele mai frumoase urări.

Prezentatoarea TV este foarte fericită că își vede băiețelul mulțumit și fericit. Cu ocazia zilei de naștere a fiului ei, Andreea Mantea a scris un mesaj extrem de emoționant în mediul online, prin care își mărturisește dragostea infinită față de cel mic.

„Cine s-a facut baiat mare?🥳🥳🥳

Puiul meu! ❤️☀️ 7 anisori! 7 ani in care am simtit o cascada de sentimente de care doar citisem sau auzisem. Ei bine le-am trait pe toate si pot sa ma declar cu adevarata fericita pentru ca am cunoscut implinirea! Tot ce imi doresc pentru el, este sa fie sanatos si sa nu sufere prea mult, iar candva in viata lui sa simta fericirea si implinirea exact asa cum le simt eu de cand a aparut el in viata mea! 💫 🙏🏻💫”, a spus Andreea Mantea pe Instagram.

David a fost foarte răsfățat de ziua lui. Pentru a marca această zi specială, Andreea Mantea a scris un mesaj pe Instagram prin care dă de înțeles că petrecerea a fost un pe cinste și că David a fost foarte fericit de ziua lui.

„Hoțomanul meu, încă petrece! Ziua lui tine 26 de ore. 🥰 Noi suntem in Anglia, cu 2 ore in urma. Încă mai este ziua lui! 😅🥳🥳🥳”, a mai spus Andreea Mantea.

Ce cadou i-a făcut Andreea Mantea fiului ei

Andreea Maneta a vrut să respecte cu sfințenie dorința fiului său de ziua lui de naștere. Micuțul, inițial, și-a dorit o petrece, însă s-a răzgândit ulterior, spunându-i mamei sale că își dorește să ajungă la DisneyLand. Se pare că nici acest plan nu a stat în picioare pentru prea mult timp, pentru că micuțul s-a răzgândit din nou. A treia oară a fost cu noroc, pentru că planul a rămas bătut în cuie. Așadar, Andreea Mantea s-a conformat și l-a dus pe fiul său la Harry Potter, în Londra.

„Am ajuns în Londra.(...) Pentru ca astăzi este ziua lui David si a vrut petrecere, m-am pregătit pentru o petrecere.(...) El nu a mai vrut petrecere apoi și mi-a zis ca vrea la DisneyLand, după ce am pus totul la cale și am cautat bilete, tot, mi-a zis că vrea la Harry Potter. Știți cât ține turul la Harry Potter? Doar 7 ore. Vă împărtășesc această fericire fiindcă abia aștept, Doamne, mi-am dorit toată viața asta. Este visul meu dintotdeauna.", a povestit Andreea Mantea pe rețelele de socializare.