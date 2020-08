In articol:

Andreea Mantea este mai fericită ca niciodată și o demonstrează zilnic de când s-a întors din Turcia. După ce a renunțat la postul de prezentatoare a emisiunii Puterea dragostei, la cârma căreia a stat doi ani de zile, frumoasa brunetă radiază de bucurie, iar acest lucru se datorează prezenței oamenilor dragi în jurul ei.

Andreea Mantea, mesaj emoționant pentru iubitul ei: „Țin iubirea...”

Vedeta și-a dorit să îi ofere fiului ei David o copilărie în care să se poată bucura de prezența bunicilor și a celor dragi, iar acesta a fost motivul pentru care s-a întors în România, după cum a spus-o chiar ea.

Andreea Mantea are toate motivele din lume să se declare o femeie cu adevărat împlinită. Are o carieră de succes, are o familie minunată și un partener care o iubește și apreciază. Fosta prezentatoare a primelor sezoane Puterea dragostei trăiește și ea adevărata putere a dragostei de câțiva ani.

Vedeta și-a emoționat fanii cu ultima fotografie postată pe rețelele de socializare, unde apare în mijlocul unui peisaj frumos, iar bărbatul din viața ei o ține de mână. Mesajul postat în dreptul imaginii spune mai mult decât o mie de cuvinte:

„Țin soarele și iubirea în mâini”, este mesajul transmis de Andreea Mantea pe Instagram.