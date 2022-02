Andreea Mantea, moment de gelozie! Ce scrisoare a găsit în casă? "Nu cred, este absurd! Să vă arăt ce mi-a făcut"

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai frumoase moderatoare TV din industria media. Vedeta TV a reușit să ajungă la inimile publicului prin naturalețe, transparență și carismă. De fiecare dată când apare micul pe ecran, Andreea Mantea reușește să capteze toată atenția publicului.

Fiul Andreei Mantea, îndrăgostit de Valentine's Day

Vedeta TV are foarte mulți fani, care o iubesc și o apreciază pentru tot ceea ce face. Din acest motiv, prezentatoarea păstrează o relație strânsă cu fanii ei de pe rețelele sociale și împărtășește cu ei fiecare moment important din viața ei. Recent, vedeta a dezvăluit cum a surprins-o fiul ei, ieri, de Valentine's Day.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Dragostea nu are vârstă, asta se aplică și în cazul fiului Andreei Mantea, care s-a îndrăgostit de o domișoară și a vrut să-i declare sentimentele, chiar de Valentine's Day, printr-o scrisoare. Andreea Mantea și fiul ei, David, eu o relație extrem de bună și se iubesc foarte mult. Din acest motiv, vedeta TV nu putea să nu arunce un ochi pe felicitarea acestuia. Frumoasa brunetă le-a prezentat internauților fiecare element din felicitare, fiind surprinsă de creativitatea fiului ei și de asumarea sentimentelor lui.

"Înainte de a trece la subiect, vreau să spun că eu nu am nimic cu nimeni, că încerc să fiu o mamă normală. (...) Nu cred că sunt geloasă, nu cred, este absurd, dar voiam așa să vă arat ceva și să-mi spuneți voi ce părere aveți. David a pregătit o felicitare de Valentine s Day, pentru o fetiță pe care o vede o dată pe săptămână.(...) A lucrat multe zile la ea.(...) Felicitarea arată așa! Deci, vreau să vă uitați cu atenție! Un soare, nori, o inimă, copac cu flori sau cireșe, multe flori, multe flori, doi fluturi. Uitați aici inventivitate pe acest copil! Nu știu ce se va alege cu acest copil, din punct de vedere sentimental.(...) Cu siguranță, pe relații o să fie...Da, mă rog, pe relații. Deci cum măi, măi cum, cum?! Deci flori, crizanteme, lalele, trandafiri.(...) Aici este el, dar ce frumos este el și ea este blondă și are două codițe. Exagerez acum, glumesc! Tantana <Would you be my Valentine, Nataliea?> (Vrei să fii Valentinul meu, Nataliea).(...) Nu știu dacaă o cheamă Nataliea sau Natalia.(...) Are inimă. Yes (Da), zâmbește și îi dau un trandafir, și aici trebuie să bifeze. Dacă bifează No (Nu), el o să fie trist și o să plângă. Deci cum?", a povestit Andreea Mantea, pe contul ei de Instagram.

Andreea Mantea: "Eu de ce nu am nimic?!"

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Bineînțeles, întro zi așa specială, David nu putea să-și uite propria mama. Acesta i-a făcut și prezentatoareai o felicitare extrem de frumoasă, în care îi declara sentimentele sincere și puternice. Totuși, Andreea Mantea a simțit nevoia să compare cele două felicitări, iar surpriza a venit, atunci când a observat că felicitarea domnișoare are mai multe elemente decât a ei. În spirit de glumă, frumoasa prezentatoare a simțit nevoia să ironizeze această situație, menționând că nu este geloasă, dar și-ar fi dorit și ea fluturi.

"Acum să vă arăt ce mi-a făcut și mie, pentru că da mi-a făcut și mie o felicitare. < For mom!>( Pentru mama). Am și eu o inimă. Am și eu două, patru, șase flori, ȘAȘE. Credeți-mă că știe ce înseamnă cu soț și fără soț.(...) Știe și cu se merege la morți, și cum se merge la vii. O deschzi și simplu, și frumos <I LOVE YOU, MOM>( Te iubesc, mama) Totuși, eu de ce nu am soare, eu de ce nu ma fluturi, unde sunt fluturii mei?! Unde-i copacul cu flori, eu de ce nu am nimic?!(...) Refuză să-mi răspundă la întrebări, face pe intersantul.(...) Zice: <Tu ești mama>(...) Am un video așa de frumos cu el.(...) Doamne cât a plâns, Doamne că nu a reușit să-i dea felicitarea.(...) Nu știu de ce.(..) Nu e bine să râd, chiar nu e bine. Ideea era că, de fapt, de asta am făcut acest video să vă spun că eu nu sunt geloasă. Mă mulțumesc și cu o inimă fără fluturi", a mai adăugat Andreea Mantea.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]