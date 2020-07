In articol:

Andreea Mantea și-a luat rămas bun atât de la concurenți, cât și de la emisiunea Puterea Dragostei. Prezentatoarea a moderat sezonul 1 și 2 al competiției, însă a renunțat pentru a se întoarce definitiv în România. Pentru că filmările emisiunii au loc în Istanbul, moderatoarea a ales să se despartă de Puterea Dragostei, mai mult pentru băiețelul ei. Aceasta a povestit, la întoarcerea în țară, că David, copilul ei, este principalul motiv pentru care a ales să nu mai continue acest proiect.

”Mă bucur enorm pentru voi, pentru această experiență, pentru că v-am cunoscut. Vreau să le mulțumesc telespectatorilor din tot sufletul meu. Ne-ați fost alături cu bune, cu rele, în fiecare zi. Ne-ați ajutat să ajungem până aici, m-ați ajutat pe mine să ajung până aici. Sper din tot sufletul să-mi fiți alături în continuarea. cum mi-ați fost până acum, în toate proiectele. sper să fiți mândri de mine, de felul în care am avut grijă de fiecare în parte și nu mă refer doar la sezonul 2 pentru că eu acum îmi iau la revedere de la acest proiect. Am ales să vin acasă, îmi doresc ca fiul meu să aibă o copilărie așa cum am avut și eu. Vreau să vă ofer și alte proiecte la care să fiți alături de mine”, a spus în lacrimi, Andreea Mantea.

Citeste si: Andreea Mantea și-a anunțat plecarea! Transmisiune cu noua prezentatoare Puterea dragostei, Cristina Mihaela: "Vreau să-ți transmit ceva"

Citeste si: EI SUNT CÂȘTIGĂTORII SEZONULUI 2 PUTEREA DRAGOSTEI! Bianca și Livian au primit trofeul și câte 10.000 de euro

Citeste si: Declarații incredibile din platoul finalei Puterea Dragostei: ”Eu am câștigat iubirea oamenilor”

Andreea Mantea i-a predat ștafeta Cristinei Mihaela

Cu lacrimi în ochi, Andreea Mantea i-a predat ștafeta emisiunii Cristinei Mihaela, cu care vă puteți întâlni de mâine, în sezonul trei Puterea Dragostei.

"Îți mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc din tot sufletul. Aseară mi-a fost atât de greu. Am trecut pe lângă voi în fugă penttu că îmi era tare greu. Sper din suflet că v-am ajutat cu vorbele mele. Vreau să vă amintiți de tot ce v-am zis. Tot ce am făcut am făcut pentru voi. Sunt foarte fericită și extrem de mândră de voi. Mă bucur că am reușit să ducem acest sezon până la final. Sincer vă spun. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a ferit. Tot ce s-a întâmplat aici ne-a fost scris. Vă iubim și vă iubesc", a spus Andreea Mantea în lacrimi.