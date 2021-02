Andreea Mantea, momente romantice alături de iubitul ei! Cum au fost surprinși de Ziua Îndrăgostiților FOTO

In articol:

Andreea Mantea a avut parte de un Valentine's Day foarte romantic, alături de iubitul ei. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care este bine ascunsă de camerele de filmat și ochii curioșilor. Celebra prezentatoare tv are un iubit misterios, dar care o face extrem de fericită.

Cu ocazia sărbătorii de Valentine's Day, în care iubirea contează mai mult decât orice, Andreea Mantea și partenerul ei au decis că a venit momentul pentru puțină relaxare.

Cei doi îndrăgostiți au făcut o miscă escapadă și s-au relaxat la un jacuzzi, în timp ce afara erau grade cu minus. Andreea Mantea a decis să imortalizeze momentul special și să îl împărătșească cu fanii de pe Instagram. Ea a postat un videoclip în care ciocnește un pahar de șampanie cu iubitul ei și mai multe fotografii din jacuzzi. Imediat cum a intrat înapoi în cazare, celebra prezentatoare tv a început să glumească că va face pneumonie din cauza frigului de afară.

„Diagnostic sigur: EXTRA MEGA pneumonie acută! Happy Valentine's Day, aaaaa?”, a scris Andreea Mantea, la InstaStory. Mai multe fotografii în GALERIA FOTO.

Andreea Mantea și iubitul ei au sărbătorit Ziua Îndrăgostiților [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea, dezvăluiri despre iubitul misterios! Motivul pentru acre nu s-au afișat împreună: „Cred că am îmbătrânit”

Andreea Mantea a dezvăluit, într-un videoclip postat pe contul său de Youtube, motivul pentru care nu s-a afișat cu noul ei

iubit până acum. Vedeta a mărturisit că nu încearcă să îl ascundă, însă simte nevoia să vorbească cât mai puțin despre viața sa amoroasă, car decurge foarte bine în momentul actual.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum... unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea.

Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că asta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a mărturisit Andreea Mantea.