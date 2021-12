Andreea Mantea rupe tăcerea: ”Am aflat că sunt însărcinată, din nou”. Prezentatoarea Kanal D a dat cărțile pe față și a vorbit despre al doilea copil

In articol:

Andreea Mantea rupe tăcerea, după ce s-a spus că este însărcinată. Frumoasa prezentatoare de televiziune susține că de doi ani se tot spune și scrie că urmează să aducă pe lume cel de-al doilea copil, însă acest lucru nu se mai întâmplă.

Moderatoarea de la Kanal D s-a amuzat puțin atunci când a auzit câte se spun despre o posibilă sarcină a ei, însă a ținut să puncteze câteva lucruri.

Andreea Mantea recunoaște că a luat câteva kilograme în plus, dar că nu ar fi însărcinată. Bineînțeles că, acest lucru ar fi o mare bucurie în viața ei, pentru că un copil este întotdeauna o binecuvântare de la Dumnezeu. Totuși, vedeta spune, mai în glumă, mai în serios, că are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar că nu este gravidă.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca adfu din ziare ca sunt insarcinată de vreo doi ani. Cumva am intrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă, Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeti-mă.(...) De doi ani încoace, mă de doi ani...nu, nu sunt, sunt doar grasă.", a spus Andreea Mantea, pe Instagram.

Andreea Mantea, mărturisiri dureroase despre relația dintre David și Cristi Mitrea

Andreea Mantea, prezentă în emisiunea ”În Oglindă” moderată de Mihai Ghiță, a făcut dezvăluiri dureroase despre povestea de dragoste dintre ea și tatăl copilului ei.

Prezentatoarea de televiziune a povestit cu lux de amănunte cum l-a cunoscut pe Cristi Mitrea, cum s-a înfiripat povestea de dragoste dintre ei doi, cum a aflat că este însărcinată și cum a venit pe lume David, minunea ei.

Vedeta a dezvăluit că, în perioada în care tatăl băiatului ei a apărut în viața ei, atunci s-a lăsat dusă de val și s-a gândit că este îndrăgostită. Ei bine, magia avea să se termine la scurt timp, când Andreea a deschis ochii și s-au despărțit.

