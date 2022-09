Andreea Mantea s-a fotografiat cu inelul pe deget. Totul s-a întâmplat în Turcia, în timp ce se afla în vacanță: "Fascinată"

In articol:

Andreea Mantea a împlinit 36 de ani în urmă cu câteva zile, așa că a decis să-și sărbătorească cu întârziere ziua de naștere, într-o locație de vis. Aflată într-o scurtă vacanță în Cappadocia, prezentatoarea emisiunii "Casa Iubirii" și-a luat prin surprindere fanii, după ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu inelul pe deget.

Andreea Mantea a apărut cu inelul pe deget în mediul online

Andreea Mantea a vrut să împărtășească cu cei care o urmăresc în mediul online una dintre bijuteriile pe care le-a văzut în vacanța în Turcia și care au fascinat-o pe loc. Dacă inițial fanii au crezut că este vorba despre o cerere în căsătorie, când au citit descrierea și-au dat seama că fotografia cu inelul nu avea legătură cu un astfel de moment: "Fascinată de zultanit! Își schimbă culoarea, aduce claritate și ajută la concentrare și atenție. Stimulează ambiția și inteligența. În timpul meditației poate aduce răspunsuri clare și concise întrebărilor care sunt puse.", a scris Andreea Mantea în dreptul imaginii cu bijuteria a cărei piatră le-a atras atenția internauților.

Cu cine și-a petrecut Andreea Mantea ziua de naștere?

Cea de-a 36-a aniversare a prins-o pe Andreea Mantea la muncă, pe platourile de filmare. Chiar dacă nu și-a făcut planuri la ceas aniversar, prezentatoarea emisiunii "Casa Iubirii" a fost sărbătorită așa cum se cuvine de colegi, care au așteptat-o cu multe surprize: "Mi-au fost făcute foarte multe petreceri surpriză de-a lungul timpului, în special aici, la Kanal D, dar eu nu sunt genul care să petreacă, să adune prieteni, familie. Cred că am făcut asta odată, pe la 18 ani, și nu mi s-a părut ceva foarte interesant. De ziua mea nu am dorințe aparte, uite, în ultimii 2 ani am ieșit în larg, m-am urcat pe o barcă, m-am dus și am stat peste noapte pe barca respectivă și am meditat la lună.

Anul acesta nu cred că o să îmi mai iasă acest plan, pentru că sunt la muncă și nu prea am cum. Dar cam așa voi petrece, la muncă, cu colegii, mâncăm ceva, bem ceva, ne simțim bine și apoi gata, mergem la treabă. Da, îmi place să primesc cadouri, nu în sensul că sunt o persoană materialistă, ci în sensul în care îmi place să primesc lucruri de la persoane dragi mie.", a declarat Andreea Mantea în emisiunea "Behind The Seen", difuzată pe canalul de Youtube Kanal D România.