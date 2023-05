Andreea Mantea sărbătorește astăzi ziua de naștere a fiului ei! David a avut parte de o petrecere surpriză: „Nimic altceva nu mai contează”

In articol:

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Vedeta și-a creat o carieră de succes, iar de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane a reușit să adune o mulțime de fani.

Frumoasa prezentatoare este activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește momente importante din viața cu ei cu cei care o îndrăgesc.

Admiratorii ei îi sunt alături la orice pas.

Andreea Mantea și-a sărbătorit fiul

Andreea Mantea este o mamă iubitoare, grijulie și extrem de atentă la nevoile fiului ei, lucru pe care l-a demonstrat de-a lungul timpului. Tocmai de aceea, fiul său, David, are o parte de o educație aleasă.

Recent, prezentatoarea TV a postat mai multe fotografii în care apare alături de fiul său, David.

Cel mic a împlinit opt ani, ceea ce a fost un prilej de bucurie și o ocazie de a-l sărbători așa cum se cuvine. Aceasta i-a organizat o petrecere surpriză fiului său, iar cei doi au petrecut clipe minunate alături de familie, dar și de prietenii lui David

De asemenea, aceasta i-a transmis și un mesaj emoționant fiului ei prin care își exprimă dragostea și recunoștința. Frumoasa prezentatoare se declară o femeie împlinită pentru că a devenit mama unui băiețel minunat.

„27.05.2015 ❤ Ziua in care am descoperit o altfel de iubire si un alt sens al vietii mele. Am facut cunostinta cu acest sufletel care m-a ales pe mine sa ii fiu mama. De atunci am cunoscut si implinirea. Si pare ca nimic altceva nu mai conteaza. Am tot!”, a scris Andreea Mantea pe pagina ei de socializare.

Nici comentariile frumoase fanilor nu au întârziat să apară. Cei care o îndrăgesc pe Andreea Mantea au reacționat imediat la postare și au decis să îi transmită lui David câteva gânduri cu ocazia aniversării sale. „La mulți ani, puiului tău drag! Sa îți fie mereu bucurie și mândrie!”, „La mulți ani minunați cu multă sănătate și multe bucurii alături de cei dragi, dragă David! Toate dorințele și visele să ți se împlinească! Sunteți minunați și foarte frumoși!”, „Să vă trăiască și să vă bucurați de acest cavaler frumos!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor.

Andreea Mantea și-a sărbătorit fiul [Sursa foto: Facebook]