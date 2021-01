Andreea Mantea și David se despart în lacrimi de bradul de Crăciun, totul în noua ediție "Trăiri alături de Andreea Mantea" de luni, 11 ianuarie

Noi "Trăiri alături de Andreea Mantea" în ediția de luni, 11 ianuarie! David se desparte în lacrimi de un bradul de Crăciun, în timp ce Andreea Mantea primește vizita unei specialist în nutriție.

Andreea Mantea și David vă aduc și în această luni, 11 ianuarie, începând cu ora 23:15, o noua ediție de senzație a emisiunii "Trăiri alături de Andreea Mantea".

Trairi alaturi de Andreea Mantea[Sursa foto: Captură YouTube]

În ediția de astăzi, Andreea Mantea are o zi foarte grea. Frumoasa vedetă trebuie să scoată bradul, dar fiul său David nu este de acord și le cere să îl pună la loc și să îl împodobească. David începe să plângă în timp ce își roagă mama să lase bradul în casă.

Trairi alaturi de Andreea Mantea[Sursa foto: Captură YouTube]

Totodată, Andreea Mantea primește vizita unui nutriționist, care o prinde cu mâncare nesănătoasă prin casă. Andreea Mantea rămâne surprinsă atunci când o antrenoare de fitness îi calcă pragul casei. Frumoasa brunetă și fiul său se apucă de făcut exerciții, alături de antrenoare. Toate acestea le puteți urmări în această luni, 11 ianuarie, începând cu ora 23:15.

Până atunci vă invităm să intrați în căminul Oanei Roman, invitata Andreei Mantea din ediția trecută.

Oana Roman, în lacrimi în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea"

Fiica lui Petre Roman a trecut prin momente cumplite, imediat după ce a adus-o pe lume pe fetița ei. În cadrul emisiunii prezentate de Andreea Mantea, Oana Roman și-a amintit cea mai dificilă perioadă din viața ei.

Cu lacrimi în ochi, Oana Roman a povestit atacurile de panică pe care le-a avut la 3 zile după cezariană. Vedeta a fost internată în spital mult timp după ce a născut-o pe Izabela și a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, după ce a făcut septicemie.

Oana Roman i-a arătat Andreei Mantea camera fetiței sale și a făcut o dezvăluire emoționantă. Pe un perete din camera Izabelei este un curcubeu, acest lucru având o semnificație aparte pentru vedetă. Atunci când era la spital, i-a cerut asistentei să o scoată afară să ia puțin aer. Era o zi ploioasă, dar în momentul în care a ieșit afară, a apărut un superb curcubeu, semn care a făcut-o pe Oana să se gândească la viitor.

„După operație, a trebuit să stau la reanimare multe zile. (…) După 3 zile am simțit că mă iau niște atacuri de panică groaznice, așa că am rugat o asistenta să mă ducă afară, să respir un minut aer curat și să văd cerul. M-au pus într-un scaun cu rotile și în momentul în care au deschis ușa ca să ies, s-a oprit ploaia și primul lucru pe care l-am văzut în fața ochilor a fost un curcubeu imens, perfect. Am zis că ăla e semnul că am scăpat și că va fi bine. Asta mi-a dat putere să duc în continuare situația aceea. Am stat atunci două săptămâni în spital, nu am putut să îmi văd copilul”, rememorează Oana Roman.