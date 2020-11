Andreea Mantea și David se despart în lacrimi de un vechi "prieten", totul în noua ediție "Trăiri alături de Andreea Mantea" de luni, 23 noiembrie

Andreea Mantea și David se despart în lacrimi de un vechi "prieten"

Andreea Mantea și David vă aduc și în această luni, 23 noiembrie, începând cu ora 23:15, o noua ediție de senzație a emisiunii "Trăiri alături de Andreea Mantea".



În ediția de astăzi, Andreea Mantea se distrează cu găinușele, își amintește cu drag despre o perioadă importantă din viața ei: sarcina, apoi merge să doneze sânge. Totul ia o întorsătură dramatică în momentul în care prezentatoarea se hotărăște să toaleteze grădină. David este nevoit să se despartă de un vechi "prieten", iar totul se lasă cu lacrimi. Emisiunea se termină într-o notă emoționantă, cu încă o poveste de viața marcantă, pe care vă invităm să o urmăriți în această luni, 23 noiembrie, începând cu ora 23:15.

Andreea Mantea vă aduce în case un nou caz emoționant

Până atunci vă invităm să o cunoașteți pe Aurelia, invitatea Andreei Mantea din ediția trecută.

Povestea impresionantă de viață a Aureliei

Aurelia a crescut toată viața fără mamă și fără frații ei. La vârsta de 1 an și 11 luni, a fost părăsită de către mamă, după ce părinții ei au divorțat. Andreea Mantea a fost impresionată de povestea Aureliei, după ce au avut o convorbire telefonică.

„Aurelia mi-a scris, apoi am vorbit la telefon. La celălalt capăt al telefonului am auzit o voce stinsă, plină de durere și extrem de multă dorință. Nu știu cum pot să o ajut, poate o să o ajutăm împreună. Vreau să îi cunoaștem povestea și să știm de ce ne-am întâlnit”, a declarat Andreea Mantea.

Aurelia a dezvăluit că a vrut cu orice preț să își cunoască mama și frații. „Îmi doresc foarte mult să îmi întâlnesc sora. Am încercat să o caut, dar singură nu reușesc. Eu am fost părăsită de părinți la 1 an și 11 luni, sora mea avea 7 luni și mai avea un frate de cinci ani. Pe el l-am văzut, iar pe mama am găsit-o la 35 de ani. Așa a decis tatăl meu, eu am rămas cu el. Au stat împreună trei ani de zile, nu s-au înțeles și au decis să se despartă. Ea și-a făcut bagajele, m-a cerut și pe mine, dar tata nu a vrut să mă dea. M-a ținut, nu m-a dat. În momentul când m-am născut, el nu m-a dorit, iar cu toate astea m-a ales să stau lângă el. Mama nu m-a căutat niciodată, nu mi-a dat niciun semn”, a povestit Aurelia.

Aurelia și-a revăzut mama la 35 de ani: „Mi s-au înmuiat picioarele”

Aurelia este o femeie împlinită din punct de vedere sentimental. Ea are o relație de 25 de ani cu un bărbat, dar nu sunt căsătoriți. Împreună au un băiat în vârstă de 24 de ani. În emisiunea Andreei Mantea, femeia a mărturisit ce a simțit atunci când și-a văzut mama pentru prima dată.

„Mi s-au înmuiat picioarele, am luat-o în brațe, dar mai tare l-am strâns pe fratele meu. Mă așteptam să vină și sora mea. Simțeam că mă așteaptă, dar n-a fost așa. N-am avut putere să-i zic nimic. I-am reproșat de ce nu ne-a căutat. Ne-a spus că n-a putut, că a avut o viață grea, că a lucrat pe șantier”, a povestit Aurelia.

Aurelia și mama ei au avut parte de o reuniune emoționantă, în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”. Femeia nu știe foarte multe detalii despre sora ei, care a fost adoptată, însă speră să o găsească cât mai curând.