Andreea Mantea, șocată! L-a avut în emisiune, iar acum i-a anunțat moartea: "Dumnezeu să te odihnească în pace!"

In articol:

Fosta prezentatore de la Puterea Dragostei a invitat telespectatorii într-un colț de rai, seara trecută, în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”. Vedeta Kanal D a mers în județul Vrancea, acolo unde l-a cunoscut pe Moș Ion, un bătrânel născut în 1926 și ajutat de vecinii cu suflet bun.

Citeste si: Andreea Mantea, dezvăluiri despre partenerul său de viață: „Mă declar un om fericit și iubit”

”Eu sunt născut în 1926. Acum, de o bucată de timp încoace, mă ocup să stau pe bancă...”. Moș Ion își amintește că ultimul conducător al României a fost Ceaușescu, iar de acolo ”a mai urmat altul”.

Moș Ion[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

”Dacă ar fi să mi se îndeplinească o dorința, ar fi așa, vă spun tocmai dumneavoastră. Să-mi ia Dumnezeu zilele ca la un cocoș. Să-mi ia zilele ca să nu mă mai chinui. Mă chinui, nu pot să merg, obosesc. Îmi doresc o moarte ușoară...ce-o vrea cel de Sus. Mi-e dor, dar de cine să-mi mai fie dacă s-au dus toți? Mai dor mi-e de Dumnezeu, ca să mă ia. Mai bine ar fi dacă aș muri, cum o da Dumnezeu, cu lumânare, fără lumânare, numai Dumnezeu știe, nici eu nu stiu cum s-o întâmpla”, mărturisea Moș Ion cu ochii în lacrimi, înainte să moară.

Vestea tristă, dată de Andreea Mantea

Andreea Mantea este cea care a dat vestea tristă a morții lui Moș Ion: ”Editia din aceasta seara este in memoria lui mos Ion. Ma bucur enorm ca l-am intalnit si ma bucur ca o sa il “cunoasteti” si voi in aceasta seara. Dumnezeu sa te odihneasca in pace, mos Ion, iar Lumina Invierii sa iti fie la capatai vesnic. 🙏🏻 ”.

Andreea Mantea și Moș Ion[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Mădălin Ionescu a răspuns la întrebări indiscrete! Cât de mult contează să facă amor: ”Am vreo 70 de ani?”

” Dumnezeu sa-l ierte😢😢😢 am văzut secventa cu Nea Ion am plâns de la început pana s-a terminat😢😢/ Andrea complimentele mele m-ai facut sa pling mi s-a rupt sufletu cind il vad pe mos ion daca mai era in viata il ajutam din tot sufletu foarte mult m-a atins povestea lui mai ales cu fondu din serialul ce eu il iubesc Hercai, o lectie de viata. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace/ 😢 ce trist, când vezi așa oameni săraci și care trăiesc in pustietate 😢 și noi nu ne bucurăm de ce avem. Alții nici măcar nu au 😢😢😢/ Demult nu am mai plâns la un reportaj ca acum. L-am mai văzut odată și m-a terminat efectiv. Câți oameni sunt în situația lui, și nimeni nu îi baga în seamă. ”, sunt doar câteva reacții din mediul online.

Moș Ion[Sursa foto: Captură KANAL D]