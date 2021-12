Andreea Mantea, supusă unui test de imaginație! Dacă ar apela la propria sa emisiune "O nouă șansă", cui i-ar acorda a doua șansă: "Există greșeli peste care un om nu poate trece"

In articol:

Andreea Mantea a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și și-a deschis sufletul. Vedeta de televiziune a făcut mărturisiri emoționante, a răspuns multor speculații apăute în presă de-a lungul vremii și a acceptat chiar și un exercițiu de imaginație din partea moderatoarei Denise Rifai.

Cui i-ar acorda Andreea Mantea o nouă șansă?

Andreea Mantea, în fața celor mai incomode întrebrăi în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Mantea a mărturisit că dacă ar fi invitat în propria sa emisiune "O nouă șansă" nu ar avea cui să-i acorde a doua șansă, pentru că oamenii care i-au greșit nu pot fi iertați.

"Nu cred în a doua șansă, nu cred într-o nouă șansă în ceea ce mă privește pe mine. Oamenii care mi-au greșit mie, mi-au greșit atât de tare încât, am spus-o și în cadrul emisiunii mele, există greșeli peste care un om nu mai poate trece. Înduri, înduri, dar gradul de suportabilitate devine prea sensibil, iar eu sunt proastă de bună, naivă, credulă și poate că mulți din telespectatori se regăsesc: da, te iert, își mai dau o nouă șansă, dar ajungi într-un punct în care îți vine să zici du-te de unde ai venit, că nu-ți mai dau nicio șansă.

În acest moment nu am oameni cărora să le iert greșelile și nici oameni cărora să le cer iertare. Dacă am făcut greșeli mi le-am îndreptat și în fiecare zi încerc să nu greșesc. Dacă mi s-a întâmplat ceva rău în fiecare zi încerc să mă gândesc de ce mi s-a întâmplat acel lucru, oricât de mic ar fi. Încerc să mă gândesc cui i-am greșit de mi s-a întâmplat asta și dau timpul înapoi: am făcut vreun rău? Așa funcționez, încerc să fiu foarte bună cu toți oamenii din jurul meu.Doar îi aștept pe oameni să vină la emisiune.", a mărturisit Andreea Mantea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Andreea Mantea, despre cele mai mari regrete ale sale

Andreea Mantea, invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la kanal D [Sursa foto: Captură KANAL D]

Îndrăgita prezentatoare Andreea Mantea a recunoscut că a făcut de-a lungul timpului greșeli pe care le regretă. Una dintre acestea a fost făcută în 2013, după o despărțire extrem de mediatizată de Ștefan Stan. La scurt timp după despărțire, a avut o relație de 3 luni cu Gabi Bădălău. Ca să-l facă gelos, i-a trimis o fotografie cu Ștefan Stan la care a atașat mesajul: Ștefan te salută. La rândul său, i-a trimis și el o fotografie cu Vica Blochina alături de Ștefan Stan la care a scris: Și Vica te saluta!

"Cred că din prostie am făcut multe greșeli pe care le regret. Poate că de-asta am ajuns să fiu mai prețioasă cu mine. În momentul în care ajungi din singurătate, plictiseală, prostie să faci astfel de greșeli, să te lipești de astfel de oameni, cred că e mai gravă ca aia cu pozatul în Playboy. O apropiere față de un om care nu are niciun strop de esență te face să pari murdară. Sunt greșeli pe care le-am făcut, îmi pare rău. De-asta am pus această barieră și de-asta nu mă mai interesează nimic și nimeni. Mi-e bine cu mine, dar îți trebuie maturitate și trebuie să treci prin astfel de momente. Nu a suferit nimeni după nimeni, era un exces de zel. Era o rușine publică și nu știam cum să ies din ea decât așa. Azi am învățat să nu fiu nici la 2,3 metri de o rușine.", a mărturisit Andreea Mantea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

