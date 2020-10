Andreea Mantea

Andreea Mantea rămâne una dintre cele mai iubite prezentatoare din întreaga țară. De la mai bine de două luni de la terminarea sezonului doi Putereea Dragostei, Andreea Mantea le-a oferit sfaturi prețioase foștilor concurenților, în emisiunea prezentată de Cornelia Ionescu. Fosta prezentatoare a emisiunii Puterea Dragostei a vorbit foarte frumos de câteva cupluri care au plecat împreună din Istanbul.

Ce le transmite Andreea Mantea foștilor concurenți

Andreea Mantea a vorbit despre Andreea Pirui, Marius, Andra Volos, Bogdan Mocanu, Ella și Jador, dar și Philip și Berna. Cea care a fost la cârma emisiunii timp de două sezoane crede că cei care au plecat împreună din casa Puterea Dragostei vor rămânde împreună. Întrebată despre cuplul Andreea Pirui și Marius, Mantea s-a bucurat să audă că cei doi se vor căsători.

„Ce părere am despre Andreea Pirui și Marius? Foarte bună. Ai cerut-o, ai cerut-o, felicitări. Foarte bine că a cerut-o”, a spus Andreea.

De altfel, Andreea Mantea a rămas surprinsă să audă că relația dintre Berna și Philip este șubredă și că cei doi nu s-au împăcat până în acest moment.

Berna și Philip[Sursa foto: Instagram]

”Și Berna și Philip s-au despărțit? Și nu s-au împăcat? Stai, că eu știu cum este cu imaginile acestea, chiar sunt compromițătoare? Philip, ce ai făcut? Reveniți-vă, fetelor care roiți în jurul lui Philip, pentru că inelul este pe degetul Bernei, ea urmează să fie doamna Philip. Bernuța este Bernuța lui Philip. Vedeți-vă de treabă, pentru că nu este cazul. Tot la Berna o să se întoarcă. Dacă te prind că nu este așa, Philip, vezi că stăm în același cartier. Iar Andreea și Marius, felicitări, mă bucur din tot sufletul. Stabiliți-vă o casă, undeva. Și Gabriel și-a găsit, el primul”, a spus Mantea.

Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au despățit, din nou. Fosta prezentatoare de la Puterea Dragostei este sigură că se vor împăca. ”Și Bogdan și Andra s-au despărțit? Hai, măi, că ei se împacă. Nu există un cuplu din sezonul 1 și 2 care să rămână despărțiți, să vedeți că o să se împace toți. Eu cred în dragostea adevărată și să vedeți că o să se împace toți și chiar și... o să vedeți”

Întrebată de Ella și Jador, Andreea Mantea a preferat să nu-și dea cu părerea. ”Ella și Jador, nu știu ce să zic, lasă-mă să te las, nu știu. Nu mă mai bag, aici nu. Cei care au plecat împreună vor rămâne împreună”.

Andreea Mantea, despre noul show

Îndrăgita prezentatoare TV a vorbit și despre noul ei show, „Trăiri alături de Andreea Mantea”.

„Un proiect în care să mă arăt pe mine, să îmi arăt viața, acest lucru nu am făcut. Este o mică provocare, mie îmi plac provocările, nu îmi plac lucrurile anoste, îmi doream să fac ceva nou în viața mea. Am vrut ca lumea să mă cunoască mai bine, mai îndeaproape. Pe lângă mine, oamenii să cunoască și alți oameni. Este un proiect curat, real. Sper ca oamenii să trăiască prin aceste povești. Mama, tata, sora, nu am ascuns pe nimeni”, a explicat Andreea Mantea.