Andreea Marin a dezvăluit motivul divorțului de primul ei soț. Nu este vorba despre Ștefan Bănică: "De iubit, ne iubeam în continuare"

Andreea Marin a încercat să fie întotdeauna discretă în ceea ce privește viața ei personală. Cu toate acestea, însă, vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească despre relațiile pe care le-a avut în trecut.

Recent, în cadrul emisiunii "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță , fosta prezentatoare TV a dezvăluit de ce s-a încheiat primul ei mariaj, cu Cristian Gheorghiță.

De ce s-au despărțit Andreea Marin și primul ei soț?

Andreea Marin nu s-a căsătorit pentru prima dată cu Ștefan Bănică, așa cum cred mulți. Vedeta a mai avut un mariaj înainte de a-l cunoaște pe tatăl fetiței ei. Fosta prezentatoare TV a spus pentru prima oara marele "DA" la vârsta de 21 de ani, atunci când a decis să oficializeze în acte relația cu Cristian Gheorghiță. Totuși, se pare că fericirea lor nu a durat foarte mult, căci la trei ani de la căsătorie cei doi au divorțat.

Andreea Marin a recunoscut că nu lipsa sentimentelor a pus capăt poveștii de iubire, ci alegerile profesionale: "Această despărțire a noastră a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă, nu eram destul de matură și în același moment am început munca nebună la 'Surprize', am simțit o singurătate. M-am simțit singură. N-am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine. El n-a făcut nimic rău, dar a avut niște studii, un master de urmat, cu care am fost amândoi de acord și, practic, n-am făcut față.", a povestit Andreea Marin, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

"Am dat și greș, n-am ales bine"

Andreea Marin a povestit că întotdeauna a căutat să-și întemeieze o familie ca cea în care ea a crescut, plină de iubire. Totuși, vedeta a recunoscut că nu totul a mers așa cum și-a dorit și de multe ori a dat greș, dându-și seama că nu a ales ceea ce trebuie: "Mereu am fost în căutarea acestui ideal. Am dat și greș, n-am ales bine sau poate nu a existat potrivire.

E foarte simplu să stai pe margine și să judeci ce se întâmplă în viața unui om, dar numai el știe care i-au fost sentimentele, ce a trăit, ce suferințe duce în suflet.", a mai spus Andreea Marin, în cadrul aceleiași emisiuni.