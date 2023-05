Andreea Marin a reușit să schimbe o lege în Parlament! Ce schimbare uriașă a făcut Zâna Surprizelor în țara noastră? "Omul are o valoare prin faptele lui" | EXCLUSIV

In articol:

Andreea Marin, gazda Galei Atipic Beauty, a avut parte de momente emoționante. Nu doar partenerul ei, Adrian Brâncoveanu i-a fost alături, ci și fiica ei, Violeta Bănică. Cei doi frați, copiii lui Ștefan Bănică Jr, au avut și parte de o defilare pe podiumum.

Îmbrăcată într-o rochie roșie, Violeta a intrat pe scenă la brațul fratelui ei, Radu Ștefan, iar la final a avut și un mesaj în limba engleză.

Andreea Marin a schimbat o lege prin organizarea unei gale

Andreea Marin s-a implicat foarte mult într-un proiect de suflet pentru persoanele cu dizabilități și a ajuns la a 10-a ediție a Galei Atipic Beauty. Astfel, prin punerea în practică a acestui proiect, după un deceniu, Zâna Surprizelor a reușit să schimbe o lege în Parlament, de care este foarte mândră.

"E o gală uriașă, care a schimbat destine în timp, care a schimbat o lege în România, cea destinată persoanelor cu dizabilități. Nu e doar o seară frumoasă în lumina reflectoarelor, ci are ca și coloană vertebrală atipică de modă. Pe scenă veți vedea modele de viață în scaun cu rotile, spun modele de viață, pentru că sunt oameni cu realizări impresionante, însoțite de vedete din diverse domenii, însoțite de alte persoane cu performanțe, din lumea teatrului, televiziunii, business-ului, sportului de performanță și designeri care tot pro-bono ca și primele două categorii fac o muncă extraordinară și creează ținute minunate. În plus, avem artiști care au momente superbe dedicate acestei gale și ei oferind timpul lor gratuit acestei seri. Din acest proiect am învățat că frumusețea stă în noi și nu în aparențe și că omul are o valoare prin faptele lui, nu prin ceea ce vedem cu ochiul liber, așa la o primă imagine. Organizarea unei astfel de gale durează luni de zile, zi și noapte. Și Violeta este prezentă la acest eveniment, este voluntar în culise.", a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin, declarație emoționantă despre Adrian Brâncoveanu

În cadrul evenimentului, surpriza serii au fost Violeta și Radu Ștefan Bănică, care au defilat la braț. Andreea Marin și partenerul ei de cuplu, Adrian Brâncoveanu i-au aplaudat și urmărit cu drag, iar Zâna Surprizelor a dezvăluit că acesta îi este alături și în momentele bune și mai puțin bune, dându-i putere.

"Cel care îmi este alături mereu este Adrian, partenerul meu de viață.", a mărturisit Andreea Marin, pentru WOWnews.

