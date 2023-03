Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica ei, la scurt timp după ce a apărut lângă Lavina Pârva! Ce a spus despre plecarea Violetei?: "Da, mă doare sufletul când mă gândesc"

In articol:

Andreea Marin a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre relația ei și a Violetei, fiica pe care o are din căsnicia cu Ștefan Bănică Jr. Prezentatoarea TV și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri absolut emoționante.

Andreea Marin, afectată că fiica sa va pleca peste Ocean

Declarațiile ei vin la doar câteva zile după ce adolescenta și Lavinia Pârva, actuala soție a tatălui ei, s-au întâlnit la concertul artistului și s-au fotografiat împreună.

Fiica Andreei Marin nu își dorește să fie cunoscută prin prisma părinților ei, astfel că vrea să își croiască propriul drum. Adolescenta este determinată să urmeze Facultatea de Drept în străinătate, însă prezentatoarea TV este tristă știind că fiica ei va fi departe.

Cu toate acestea, o susține și îi este aproape sufletește. „Zâna surprizelor” știe cât de important este pentru fata ei să meargă pe drumul pe care și-l dorește, motiv pentru care nu îi va sta în cale și nu va reprezenta un impediment în drumul său către succes.

„ O susțin acolo unde alege să fie drumul ei și unde văd că are dăruire, indiferent cât de greu mi-ar fi mie. Și eu am făcut înconjurul lumii datorită meseriei mele, am plecat de acasă la facultate, îmi închipui că tatălui meu nu i-a fost deloc ușor, dar susținerea lui a fost esențială. Nu pot fi o barieră, ci doar un sprijin pentru copilul meu. Da, mă doare sufletul când mă gândesc la faptul că va fi poate departe, dar am de gând să îi fiu aproape și fizic atât cât voi putea, și comunicând mereu la distanță”, a mărturisit Andreea Marin, pentru viva.ro.

Andreea Marin și fiica sa, Violeta [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin înțelege perioada adolescentină a fiicei sale

Prezentatoarea TV încearcă pe cât posibil să îi fie prietenă fiicei sale și să vorbească despre absolut tot. Andreea Marin vrea ca fiica ei să fie în siguranță, motiv pentru care îi este aproape și îi răspunde tuturor întrebărilor și curiozităților.

„ Cu întrebări mai cu seamă, cu nedumeriri inerente, cu încercarea de descoperire a propriei identități, dar nu am uitat că și eu am fost la vârsta adolescenței, iau în calcul și schimbările în timp ale noilor generații, ca părinte am multe de învățat și comunicarea e esențială, recunosc. Nu ai voie, ca părinte, sa obosești să înveți și să comunici, cu răbdare și înțelegere, cu copilul tău”, a mai spus prezentatoarea TV.

Andreea Marin nu a avut-o pe mama sa aproape, întrucât femeia a murit când vedeta avea doar 9 ani. Astfel, prezentatoarea TV vrea să îi fie alături fiicei sale pentru a nu se simți asemenea cum s-a simțit ea în adolescență și anume fără o prezență maternă care să îi călăuzească pașii și să îi fie alături la bine, dar și la greu.

„ Nu trebuie să existe tabuuri, sunt deschisă să vorbim despre subiecte care îi pot influența viața, este chiar necesar. Eu nu am avut-o pe mama alături de mine când aveam mai mare nevoie de ea, s-a stins când aveam 9 ani, și mi-au lipsit enorm dialogurile cu ea. Caut să umplu golurile pentru fiica mea, atât cât îmi stă în putere. Iubirea mea pentru ea depășește orice obstacol, ea e inima mea”, a mărturisit Andreea Marin.