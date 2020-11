Andreea Marin, declarații despre revenirea în televiziune: ”Am scris un format concret, este exact ce am gândit”

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]

Andreaa Marin a revenit în fața telespectatorilor cu un nou proiect intitulat ”Nu există nu se poate”. Ba mai mult decât atât, vedeta a declarat într-un interviu că acesta este și motto-ul ei în viață.

In articol:

”Atunci când mă plângeam, aşa cum mai facem cu toţii, că nu-mi iese ceva, că nu găsesc soluţia, tata îmi răspundea: „Nu există nu se poate! Nu ai căutat destul în tine, în imaginaţia ta, nu ai străbătut cu mintea toate căile, nu ţi-ai dat silinţa destul! Atunci când lucrurile depind de tine, nu există nu se poate!“. Şi aşa a şi fost”, a declarat Andreea Marin.

Citeste si: Andreea Marin, adevărul despre primul ei job în televiziune: „Muream de foame, dar nu oricum, eram elegantă!”

Citeste si: Andreea Marin a vorbit despre relația pe care o are cu fiul lui Ștefan Bănică Jr.! "E parte din sufletul meu..."

Citeste si: Fenomenul meteo care a uimit România! Imagini rare. Ce spun specialiștii despre cauze - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

În plus, vorbele tatălui ei au inspirat-o pe frumoasa prezentatoare TV pentru a contura emisiunea. Andreea Marin a mai declarat în cadrul interviului că ambele concepte ”Prețuiește viața” și ”Nu există nu se poate”, îi aparțin.

”Le-am gândit ca umbrele sub care clădesc diverse cauze bune, sub diferite forme. Fie că e vorba de emisiuni, campanii sau iniţiative punctuale. Fac asta de mulţi ani, am început cu umbrela Preţuieşte viaţa, care are o istorie mai lungă în acest sens, apoi am continuat cu al doilea concept”, a spus prezentatoarea TV.

Ce a convins-o pe Andreea Marin să revină în televiziune

”În primul rând, propunerea TVR ca eu să fac un format, având libertatea să îl concep aşa cum cred de cuviinţă, nu am simţit nicio limitare, dimpotrivă, am avut tot sprijinul. Am scris un format concret, este exact ce am gândit. Am avut dorinţa ca decorul să fie într-un anume fel, este aşa cum l-am visat, ba chiar a ieşit mai bine decât mi l-am imaginat”, a mai declarat Andreea Marin.

Prezentatoarea TV a precizat că este omul care a confirmat în timp şi de la care publicul aşteaptă ceva bun, creat cu respect, bun simţ şi emoţie. Andreaa Marin primește zilnic mesaje pe rețelele de socializare din partea internauților. ”În sfârşit, vom vedea ceva pe sufletul nostru!”, a scris un internaut.

Sursa: click.ro