Andreea Marin reușete să se împartă de minune între nenumăratele ei proiecte profesionale și viața de mamă.Din acest motiv, vedeta a ales să-și mute biroul de lucru acasă, pentru a petrece mai mult timp în familie alături de fiica ei.Violeta are 12 ani și pe măsură ce crește își uimește tot mai mult mama cu aptitudinile ei și puterea ei de înțelegere, extrem de matură, cu mult peste vârsta ei.Astăzi, Andreea Marin a făcut o dezvăluire emoționantă, în dreptul căreia a atașat și o fotografie recentă cu Violeta.

Andreea Marin, emoționată de fiica ei

Cand ziua incepe in lacrimi... de emotie, de bucurie, de frumos!

"Mami, iti amintesti la inceputul anului cand am fost racita tare si am stat o saptamana acasa, am fost suparata ca nu pot merge la scoala?" "Nu putem sa te las, aveai temperatura..." "Da, dar chiar atunci aveam un project important, o filmare la scoala in care urma sa joc, si am pierdut-o... De aceea, am scris scenariul si am comunicat cu colegii, care au jucat in film..."

"Asa... Si ce s-a intamplat?"

"De fapt, era un film cu tema ecologica pentru o competitie internationala, au participat copii de pe diverse continente si tocmai am aflat ca ... am castigat!"

Bucuria fetitei mele nu a fost o explozie, dar in ochii mei lacrimile au explodat... Mi-au trecut prin inima atatea emotii si amintiri din toti acesti ani intr-o clipa doar si orice mama stie cate vise, temeri, cata deznadejde si spetanta ne insoteste in toti acest ani, pana ii vedem pe picioarele lor, pana sa ne bucuram de realizarile lor...

Violeta ma va certa, desigur, ca v-am povestit, dar imi asum - am simtit nevoia sa fac ceva, ca sa nu-mi sara inima din piept. Impartasita, bucuria e mai frumoasa!

Se spune ca un necaz nu vine de unul singur. Pentru mine, bucuria de azi nu a venit neinsotita.

Balerina - tabloul Violetei, gratia intruchipata - este semnat @mariaparasc_artist, v-am mai povestit despre universul minunat al acestui om talentat si frumos la suflet, care m-a cucerit prin arta sa si care, la inceputul acestei pandemii, s-a gandit sa picteze si sa doneze 50% din ceea ce primes te Campaniei Pretuieste Viata. Balerinele sale - le vedeti in atelierul sau de pictura in fotografia a doua - impresioneaza multe inimi, asa ca azi am primit vestea ca o noua donatie va veni catre noi. Multumim, om bun! ❤️