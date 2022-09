Andreea Marin, gafă în direct! "Am simțit cum îmi pică sufletul!". Nu a crezut niciodată că i se va întâmpla asta

In articol:

Andreea Marin s-a confruntat cu o situație amuzantă în urmă cu câțiva ani, în timp ce prezenta o emisiune în direct. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr.

a povestit într-un interviu mai vechi, pentru "Teo Show", cum a luat o căzătură zdravănă în platou, în fața telespectatorilor. Coincidență sau nu, totul s-a întâmplat chiar într-o zi de 1 aprilie!

Citeste si: Andreea Marin a dat cărțile pe față. A spus în sfârșit ce crede despre Andreea Esca: "Ea se joacă mereu cu viața". Cum a caracterizat-o pe Teo Trandafir

Andreea Marin: "Am simțit așa cum îmi pică sufletul. E o poveste pe care mulți și-o amintesc"

Andreea Marin s-a confruntat, de-a lungul carierei în televiziune, cu multe situații neprevăzute. Una dintre ele i-a rămas, însă, întipărită adânc în minte. "Zâna surprizelor" a povestit într-o ediție a emisiunii "Teo Show" cum a căzut în platou, în timpul unei transmisiuni în direct. Momentul a fost unul memorabil: "Am simțit așa, cum îmi pică sufletul. E o poveste pe care mulți și-o amintesc, era o emisiune de 1 aprilie, așa s-a nimerit, studio nou, frumos, strălucitor, neatins de pașii omului și o scară uriașă pe care eu coboram uneori la începutul emisiunii. O scară lucioasă, nou-nouță, spiralată.

Citeste si: Fiica Andreei Marin a început școala. Mesajul emoționant postat de „Zâna surprizelor” în mediul online: „Câte lacrimi se ascund în spatele zâmbetului de mamă”

Citeste si: Cine este soția lui Visarion Alexa, preotul acuzat de agresiune sexuală? Cei doi au împreună 4 copii- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Pe tocuri, cu rochie lungă. Am pășit, am mers doi, trei pași, pe aplauzele oamenilor, erau 250 de oameni în sală, și după câțiva pași m-am dus din capul scării până în jos, am alunecat. Nu știu câte idei îți pot trece prin minte în doar trei secunde de groază.", a declarat Andreea Marin, în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a reușit Andreea Marin să "mascheze" gafa din emisiune?

Șocată de cele întâmplate, Andreea Marin a încercat să găsească repede o soluție. Prezentatoarea TV a decis să profite de faptul că era 1 aprilie, așa că a venit cu o replică care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți în platou: "Când am ajuns la bază m-am ridicat imediat, am avut puterea, adrenalina și ce am văzut a fost suflul publicului, care în loc să izbucnească în râs, oamenii au făcut, la unison, gestul acela de ajutor, să se ridice și să mă ajute, să mă prindă. M-am ridicat și am spus: 'Aceasta este prima păcăleală a serii!'. Și toată lumea a început să aplaude și să râdă și s-a dezamorsat acel moment interesant.", a mai spus Andreaa Marin, în cadrul aceleiași emisiuni TV.