Andreea Marin, înșelată de Ștefan Bănică Jr. cu Lavinia Pârva! Prin ce a trecut vedeta: „Te doare...”

Andreea Marin a fost inivtată în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde a vorbit despre cele mai bune și grele momente din viața ei. Celebra prezentatoare tva trecut prin trei divorțuri dureroase și mediatizate. Bruneta a mărturisit că cel mai dificil i-a fost să treacă peste infidelitatea lui Ștefan Bănică Jr.,

alături de care are o fată.

„Nu e greu să iubești în lumina reflectoarelor. Au fost însă dezavantaje. Când am ieșit cu Violeta din maternitate era să facem accident. Dar nu asta m-a incomodat în căsnicia mea, ci nepotrivirea. Din cea de-a doua căsnicie o am însă pe fiica mea și asta contează cel mai mult. Nu mă uit înapoi”, a declarat Andreea Marin.

Ștefan Bănică Jr. formează în prezent un cuplu cu Lavinia Pârva. Artista a fost surprinsă în urmă cu aproximativ 10 ani de zile în timp ce ieșea din apartamentul celebrului cântăreț, în perioada în care era căsătorit în continuare cu Andreea Marin. Prezentatoarea tv a mărturist că a fi înșelată este dureros, însă trecutul este trecut și nu a depins de ea infidelitatea partenerului.

„Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin, despre căsătoria cu Cristian Gheorghiță și Tuncay Ozturk

Andreea Marin a vorbt sincer și despre celelalte căsnicii ale ei. Prima a fost cu Cristian Gheorghiță, în perioada în care bruneta avea doar 21 de ani. Trei ani mai târziu, cei doi și-au anunțat divorțul.

Andreea Marin a mărturisit că nu a fost destul de matură în prima ei căsătorie.

„În prima relație nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărțire de un an și ceva, el a plecat la studii și noi nu am rezistat despărțirii”, a povestit Andreea Marin, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

A treia căsnicie a vedetei a fost cu Tuncay Ozturk, iar povestea lor de dragoste s-a terminat după aproximativ trei ani de zile. „Zâna” a dezvăluit că a fost o greșeală și s-a grăbit să își refacă viața cu altcineva.

„Nu m-aș mai căsători cu niciunul dintre foștii soți. A treia căsnicie a fost o greșeală, îmi pare rău că am făcut-o, au fost niște argumente de ordin sufletesc. M-am grăbit. Nu am avut puterea să spun nu unei cereri atunci”, a mai spus vedeta, la Kanal D.