Andreea Marin își dorește să devină mamă pentru a doua oară: ”Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil”

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram] 18:13, iun 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România, având o carieră lungă în spate și multe emisiuni prezentate. Moderatoarea TV are o relație de patru ani cu Adrian Brâncoveanu, care este mai mic decât brunetă cu 11 ani.

Acum, fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că-și dorește să aibă un copil cu partenerul ei de viață.

“ Avem aproape 4 ani de când suntem împreună. Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă. Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el. Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt. Ne dorim un copil, dar nu depinde doar de noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil. Și Violeta își dorește mult asta, sunt convinsă”, a declarat Andreea Marin, potrivit Canal 33.

”Zâna Surprizelor” susține că nu-și dorește să se căsătorească, explicând și motivul real: ”Eu sunt trecută prin viaţă şi aşa am ajuns să consider. Nu are nicio importanţă asta, că dacă ai un act şi nu eşti bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se aşază, ştii ce limite ai, ce poţi şi ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Ştiu cine sunt”, conform Impact.ro.

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin a refuzat un celebru bărbat din showbiz. Despre cine este vorba

Nume sonore din țara noastră au încercat să aibă o relație cu prezentatoarea, însă fără niciun rezultat. Andreea Marin a știut întotdeauna ce își dorește și nu a dat curs acolo unde nu era cazul. Asta s-a întâmplat și în cazul lui Dan Bittamn. Artistul a curtat-o pe frumoasa brunetă, dar răspunsul nu a fost tocmai pe placul lui. Cu toate acestea, vedeta are doar cuvinte de laudă la adresa cântărețeului.

Cei doi au vorbit despre această situația delicată dintre ei în cadrul unui interviu. „E un tip foarte simpatic, un tip pe care îl admir, chiar dacă face glume. E mereu înconjurat de femei frumoase. În ceea ce ma priveşte suntem fairplay, ca să zic aşa. Suntem foarte buni prieteni şi eu cred că a glumit atunci când a vorbit”, a declarat Andreea Marin.