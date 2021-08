Andreea Marin, la un pas să facă un gest necugetat! Dezvăluiri despre depresia care a dus-o în pragul suicidului: „A fost cumplit”

In articol:

Andreea Marin este una dintre puținele vedete din România care nu mai au nevoie de nicio introducere. A reușit să doboare topuri de audențe atunci când pezenta celebra emisiune „Surprize, surprize” și este un exemplu de urmat nu doar pe plan profesional, dar și pe plan personal.

Totuși, puțină lume știe că viața ei nu a fost numai roz, ci a trecut printr-o perioadă care pur și simplu a marcat-o.

Totul a început în urmă cu mai mulți ani, pe când aceasta a făcut greșeala de a lua niște pastile fără să fi consultat înainte și opinia unui medic specialist. Le-a găsit pe internet, unde scria ca sunt doar suplimente 100% naturale, fără efecte secundare. Realitatea a fost cu totul și cu totul alta. Depresia s-a instalat destul de reped, iar viața Andreei Marin a fost pur și simplu zbuciumată. A fost la un pas să facă un gest incredibil.

Andreea Marin [Sursa foto: Captură video ]

Andreea Marin, în pragul suicidului. Depresia care a marcat-o

A fost o perioadă foarte grea, în care gândurile negre îi năpădeau mintea și în întunecau judecata.

Luni de zile s-a confruntat cu aceste stări negative și a fost la un pas să clacheze. Chiar ea a povestit că a fost la un pas de sinucidere, căci nu mai judeca corect. Intr-o fracțiune de secundă, din cauza unor pastele care la suprafață păreau inofensive, zâmbetul Andreei Marin a fost șters de pe buze, iar lacrimile și durerile sufletești și-au făcut loc.

„A fost o depresie care da, m-a dus chiar în pragul suicidului. Au fost luni de zile şi a fost cumplit. A fost un efect secundar al unui medicament luat fără indicație, de fapt era un supliment, nici măcar un medicament, găsit pe internet. Era un supliment 100% natural dedicat pierderii în greutate. Am luat acea băutură şi am avut chiar eu parte de efecte secundare. Un efect secundar a fost o afecţiune pe care nu am putut-o vindeca decât luând nişte pastile, era o acnee foarte puternică”, a mărturisit Andreea Marin, conform Libertatea.

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram ]

A cerut ajutor specializat pentru a se vindeca

În cele din urmă, și-a dat seama că este o luptă pe care nu o poate câștiga de una singură, așa că și-a făcut programare la un psiholog.

„Avea şi un alt efect secundar, depresia. L-am luat şi pe acela! Depresia este o boală care-ţi întunecă mintea, nu mai gândeşti corect. Vrei să pui capăt acelei suferinţe. Eu sunt un om energic, optimist, nu m-ş fi gândit niciodată în sensul acesta. Lipsa somnului te duce la decizii greşite. O tristeţe adâncă şi o furtună interioară, nu mai eşti omul ce ştii că eşti. Această problemă nu trece de la sine. Eu am recunoscut anumite simptome. Aşa am ajuns la psiholog. Refuzam să cred asta. Au existat oameni care comentau. Zâmbetul nu mai era zâmbetul meu, nu mai simţeam entuziasm”, a mai spus aceasta potrivit aceleiași surse.