Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată! Zâna Surprizelor vorbește despre secretele fericirii în cuplu: "Atunci nu există o relație, ci doar o păcăleală" | EXCLUSIV

Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste, de mai bine de cinci așa că nu am putut rezista și am întrebat-o care este pentru ea secretul unei relații fericite.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune are o viață de poveste. O fiica minunată și un partener de viață care îi este alături de mai bine de cinci ani. În era superficialității și a relațiilor pasagere, am vrut să știm care este secretul unei povești de iubire cu final fericit și l-am aflat de la Andreea Marin.

Vedeta a fost prezentă la cel mai recent eveniment monden, acolo unde a fost premiată pentru cartea sa, "Nu există nu se poate". Nici în dragoste se pare că nu există nu se poate, căci Andreea Marin are două "ingrediente" cheie atunci când vine vorba de iubire.

Andreea Marin, totul despre secretele în dragoste

Andreea Marin este una dintre vedetele care s-a bucurat mereu de o imagine impecabilă, demnă, exact așa cum trebuie să fie o femeie. Frumoasa prezentatoare TV a fost premiată recent, iar la finalul galei a acordat un scurt interviu pentru WOWbiz.ro.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au întrebat-o pe divă care este, din punctul său de vedere, secretul unei relații fericite.

"Moderația! Chiar și în dragoste avem nevoie de moderație și de bunătate. Pur și simplu, să îi dorești binele celui de lângă tine, să îl sprijin și să primești, firește, în reciprocitate sprijinul lui, pentru că altfel nu există o relație, ci doar o păcăleală.

Cred foarte mult în ideea de cuplu când cei doi oameni sunt unul pentru celălalt, vin cu idei, își doresc binele și de aici se conturează și sentimentul de iubire. Iubirea nu este egoistă", ne-a mărturisit Andreea Marin.

Andreea Marin nu are superstiții

Diva s-a bucurat de o apariție de senzație și prezența ei nu a putut fi trecută cu vedere. Mereu, Andreea Marin are un look impecabil așa că nu am putut să nu o întrebăm dacă are sau nu superstiții înaintea unui eveniment.

"Nu, cred că ele sunt făcute să ne încurce în viața asta, sunt un om destul de rațional așa că vin cu inima deschisă dacă hotărăsc să vin", ne-a povestit Andreea Marin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Cum a depășit Andreea Marin cel mai greu moment din viața ei

Andreea Marin este o fire puternică și ambițioasă. Deși nu a părut niciodată, viața a pus-o de câteva ori la încercare și a reușit întotdeauna să depășească toate momentele prin care a trecut. Vedeta a depășit depresia, acesta fiind una dintre etapele cele mai dure pe care le-a trăit. Totul a fost scris în cartea sa, volum pentru care a fost premiată la Gala Excelenței.

"Povestesc despre depresie și în carte și, până la urmă, e o realitate. Am trăit-o dur! Am ajuns pe mâinile specialiștilor și bine am făcut că am mers la psiholog, și mai apoi la psihiatru, pentru că aveam nevoie mare de sprijinul specialiștilor.

Mă vedeți că sunt un om pozitiv, că sunt cu zâmbetul pe buze, puternic în a depăși momente grele din viață și, totuși, la un moment dat, e posibil ca greutățile să te doboare. Nu e o rușine să mergi la un specialist! Depresia nu e o vină, e o boală! Deci n-ai de ce să te ferești de a spune: Sunt bolnav. Se vindecă", a declarat Andreea Marin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în momentul în care și-a lansat cartea.

