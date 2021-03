Andreea Marin, mesaj cu subînțeles la adresa lui Ștefan Bănică Jr?! „Această invidie, frustrare...”

In articol:

Ștefan Bănică Jr. și Andreea Marin au divorțat în anul 2013, după o căsnicie care a durat șapte ani de zile. Cei doi a împreună o fetiță, Ana Violeta, care a venit pe lume în luna decembrie a anului 2007. Cei doi și-au refăcut viața, însă eșecul mariajului lor va rămâne mereu întipărit în amintirea fanilor.

Într-un interviu recent, celebra prezentatoare tv a vorbit despre relații și de ce mulți parteneri nu pot să rămână într-o relație.

„Există ambele variante. Există omul frustrat, care nu e realizat prin propriile forţe și care e deranjat. Nu știe să privească cu generozitate realizările partenerului de viață. Există această invidie, frustrare. Acel cuplu nu o să reziste prea mult. Sau trebuie să existe multă toleranță, dar nu va mai fi fericire în acea relație.

E dureros… Sau există varianta în care ai un om înțelept lângă tine, un om bun, cu suflet mare, care te iubește necondiționat pentru că asta înseamnă dragostea. E greu să găsești un om care să se bucure de realizările tale cu adevărat chiar și atunci când lui nu îi iese. Cuplul înseamnă susținere reciprocă”, a spus Andreea Marin, în cadrul unui interviu.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au divorțat în anul 2013

Andreea Marin, primele declarații după ce hoții au încercat să îi spargă casa

Andreea Marin a fost pusă din nou într-o situație dificilă, după ce mai mulți indivizi au încercat să îi spargă casa.

Din fericire, sistemul de securitate a pornit în momentul în care hoții au încercat să pătrundă în casă prin geam. Celebra prezentatoare tv a făcut primele declarații în urma incidentului.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o alta experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate.

În plus, acești hoți, chiar daca ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea”, a declarat celebra prezentatoare tv.