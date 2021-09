Andreea Marin, mesaj de la tatăl său înainte să moară! Ce amintiri are cu acesta

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram] 18:58, sep 21, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Au trecut mai bine de 5 ani de la moartea tatălui Andreei Marin, iar vedeta își amintește cu drag de clipele petrecute cu acesta. Recent, a hotărât să împărtășească și cu fanii ce a găsit în "cutia cu amintiri" și anume o scrisoare de acum 25 de ani.

Andreea își amintește cu emoție clipele în care tatăl său o sfătuia cum să se descurce în București și cum avea grijă de ea la fiecare pas.

Povestea o înfățișează pe Andreea Marin pe la 20 și ceva de ani, când tatăl ei o sfătuia ce să facă dacă are probleme cu mașina pe străzile Bucureștiului. Toate aceste sfaturi au fost scrise într-o scrisoare, pe care Andreea a păstrat-o până în ziua de azi.

"Mi-l amintesc pe tata: stâlpul familiei, un spirit plin de viață, un om cu coloană vertebrală, mereu constructiv, aducând adesea și un strop de bună dispoziție, chiar și când era vorba de o zi mai grea. În această epistolă, mi-a așternut regulile după care trebuie să mă ghidez la volan, mai cu seamă că în capitală, unde mă mutasem la 20 și ceva de ani, nu era ușor cu o mașină veche (atât s-a

putut🙃) și care nici nu avea funcțional marșarierul, adică... o aventură în fiecare zi!(...)Așa că... închipuiți-vă, de pildă, o femeie la volan, într-o încurcătură în mijlocul unei intersecții mari din București, într-o mașină veche, zgomotoasă și cu număr de Neamț (moldoveancă la volan🙈!), în imposibilitatea de a rezolva ceva, pentru că nu putea da nicicum cu spatele, doar împingând mașina, atât! E lesne să vă închipuiți urmarea (vai di capu' mieu!!! 😂)", a scris Andreea Marin, în cadrul postării.

Ce conținea scrisoarea de la tatăl Andreei Marin?

scrisoarea de la tatăl lui Andreea Marin[Sursa foto: Instagram]

În cazul în care fiica sa face pană, deoarece avea o mașină destul de veche, iar ea era o tânără fără experiență, tatăl Andreei Marin s-a gândit să o învețe ce trebuie făcut într-o astfel de situație.

"Dacă ai pană, oprește orice șofer ce nu te va refuza, îi deschizi portbagajul și îl rogi să îți arate cum se poate schimba o roată de către o ființă nevinovată!", i-a transmis în scrisoare tatăl Andreei Marin, iubitei sale fiice.

Când a găsit scrisoarea, după atâta timp, vedeta a ținut neapărat să împărtășească acest moment emoționant și cu urmăritorii ei. Astfel a făcut o postare pe Instagram, în care a scris un răspuns la scrisoarea tatălui său. De asemenea, a menționat că mai există o scrisoare despre o rețetă de murături a familiei, pe care abia așteaptă să o încerce.

"De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag, dacă mă auzi de acolo, din cer, unde cred că te ții de șotii. Până una alta, îți dau de veste că a venit toamna la noi, pe pământ, și am de gând să pun în practică rețeta ta secretă de murături cum nu am mai mâncat vreodată. Am găsit-o în următoarea ta scrisoare, înger păzitor! 🙏", a scris vedeta în postare.

Tot zilele acestea, Andreea le-a arătat fanilor poze cu ea de când era copil și le spunea povești din acea perioadă. Atfel aflăm că vedeta a avut o copilărie plină de momente frumoase, amuzante și demne de povestit nepoților peste ani.