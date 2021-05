Andreea Marin nu vrea să se căsătorească cu Adrian Brâncoveanu! Dezvăluirile momentului: „Sunt trecută prin viață”

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv din România. Vedeta formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, iar cei doi sunt foarte îndrăgostiți. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit într-un interviu recent că nu își dorește să se mai căsătorească.

În viziunea brunetei, un act nu le va îmbunătăți cu nimic relația.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine... la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt. Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astea îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine”, a povestit Andreea Marin, pentru un post de televiziune.

Cum se înțelege Andreea Marin cu fiica ei de 14 ani

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au o relație mamă-fiică foarte specială. Cele două se înțeleg ca două prietene bune. Celebra prezentatoare tv a dezvăluit că a fost întotdeauna deschisă cu fiica ei atunci când a venit vorba de relațiile sale.

„Crește fiica mea și deja e cât mine de înaltă și are aproape 14 ani. Mă ajută, suntem ca niște prietene, facem lucruri împreună. Am ajuns la momentul când vorbim cinstit despre orice, suntem două fete la șuetă. Eu am fost foarte cinstită cu ea încă de când era mică. Nu am considerat că trebuie să îi ascund lucruri, nici măcar cele mai puțin plăcute. Fiica mea este matură și nu s-a întâmplat ca ea să nu fie de acord dintr-un moft, nici nu s-a întâmplat să nu fie de acord”, a adăugat Andreea Marin.