Andreea Marin a organizat un convoi umanitar, prin fundația sa, "Prețuiește viața!", în plină pandemie de coronavirus. „Nu se putea coordona acest convoi cu 14 sau 15 tiruri și mașini mari cu produse necesare în valoare de peste 440.000 de euro așa, prin telefon, de la distanță. E o responsabilitate mare, sunt acte de semnat și predat, e o transparență care trebuie asigurată din respect pentru donatori, nu te joci cu aceste lucruri. Trebuia să fiu acolo, să verific, să coordonez. Așadar, în ziua convoiului umanitar m-am echipat cum am putut mai bine și am fost prezentă la fata locului.”, a declarat Andreea într-un interviu pentru blogul cristinastanciulescu.ro. (vezi motivul pentru care Andreea Marin a izbucnit în lacrimi)

Apoi, vedeta a dezvăluit că a dorit să colaboreze cu autoritățile, pentru repartizarea eficientă a ajutoarelor, dar că nu a fost sprijinită de Victor Costache, ministrul Sănătății, și Marcel Vela, ministrul de Interne. “Prefer să nu vorbesc despre cei doi miniștri cărora le-am trimis o scrisoare deschisă încă de acum 10 zile, cu două rugăminți simple, de bază, nu pentru mine, ci pentru întreaga societate civilă dispusă să ajute, două întrebări fără de care nici nu poți porni la drum sa gestionezi o criză: care e lista nevoilor concrete și unde sunt ele, cu caracteristici ale produselor necesare (o simplă mască, de exemplu, e de atâtea tipuri, nu toate sunt eficiente, ce să mai vorbim de aparatura medicală, nu te joci cu lucrurile astea, nu poți irosi banii pe ce crezi tu că e bine, deși poate nu e), iar a doua întrebare – care e procedura corectă prin care putem dona și ajuta, în situația specială impusă de acest virus. Te duci pur și simplu cu obiectele donate la poarta unui spital, sau a unui centru de carantina? Nu, evident!”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin a organizat un convoi umanitar: "Suntem prea mici, de neluat în seamă?"

„M-au ținut de vorba cu promisiuni la telefon ambii miniștri, al Sănătății și al Afacerilor Interne, fără sa aibă nici după atâtea zile aceste 2 răspunsuri concrete, de baza pentru orice plan de acțiune. Nu am primit nimic în scris, cum am cerut și e firesc. Asa ca nu m-am mai bazat pe ei. Așteptam să… ce? Să nu fie luat în serios sprijinul nostru? Suntem prea mici, de neluat în seamă? Iată că ne descurcăm cum putem, dar suntem constructivi și împreună căpătăm putere. Însă nu uităm că noi, oamenii aceștia mici și simpli, fără funcții sonore, nu pentru asta votăm niște persoane la vârful acestei țări.”, a continuat Andreea.

„Eu nu mă pricep la politică, dimpotrivă, sunt o figură declarat apolitică, pe mine mă interesează gospodarii, nu partidul lor. Deci să fie clar: nu susțin pe nimeni, nici nu critic fără motiv. Dar am pretenții de bun simt, ca cetățean, fără să mă cred buricul pământului. Pretenția de a fi tratați cu respect, de exemplu. Într-o zi, într-un dialog cu cineva, am scris : „Avem ce votăm. Avem ce donăm.” Pe scurt, eu am pornit la drum cu rațiunea ce mă caracterizează și cu cele mai bune intenții, dar… m-am lămurit. Punct.”, a mai mărturisit Andreea Marin.