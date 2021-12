Andreea Marin și Mihaela Rădulescu s-au îmbrățișat la TV, spre uimirea tuturor. Ce mesaj i-a transmis Răduleasca: "Muma Pădurii, o asumare totală"

In articol:

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu sunt două dintre cele mai iubite și apreciate vedete de televiziune din România. De-a lungul timpului, cele două au fost constant puse în oglindă și comparate, pentru că amândouă au avut lucru în comun: au iubit același bărbat, pe Ștefan Bănică Jr.

Fiecare apariție televizată a înemnat un nou prilej de a se înțepa și de a-și trimite săgeți pline cu venin. Nu au lipsit nici jignirile și nici criticile dure. Râca dintre cele două datează de ani buni și nimeni nu și-a imaginat vreodată că ar putea să ajungă și la sentimente mai bune.

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, ipostază unică [Sursa foto: Instagram]

Divele au șocat pe toată lumea! Au lăsat toate neînțelegerile deoparte și s-au luat în brațe

Dar iată că minunile se întămplă, iar Andreea Marin și Mihaela Rădulescu au șocat pe toată lumea cu ultimul gest făcut chiar pe micul ecran. Cea supranumită „Zâna” s-a costumat în „Muma pădurii” și a reușit să câștige un show unde rivala ei făcea parte din juriu. De fericire și extaz, ambele parcă au și uitat de scandalurile pe care l-au purtat în decursul anilor și sub ochii uimiți ai tututror s-au strâns cu putere în brațe, de parcă au șters totul cu buretele.

Pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a mai făcut un gest care a luat prin surprindere pe toată lumea. A postat fotografii cu Andreea Marin și chiar a avut numai cuvinte de laudă la adresa ei!

„Muma pădurii- un rol greu, o asumare totală și o interpretare impecabilă. Well done, Andreea! Masca cea mai neghicită, cea mai iubită de noi și de public, cea mai enigmatică și mai neașteptată! Bravo, Andreea! Ne-ai învins pe toți”, a scris Mihaela Rădulescu pe contul ei de Instagram.

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]

Andreea Marin, cuvinte dure la adresa Mihaelei Rădulescu

În urmă cu ceva timp, prezentatoarea TV a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde a vorbit și despre războiul dintre ea și Mihaela Rădulescu. Andreea Marin, diplomată ca de fiecare dată, a făcut noi dezvăluiri despre motivele pentru care cele două nu se au deloc la suflet.

„În primul rând, cât de deplasat să te gândești că cineva se însoară sau se mărită cu un om pentru că a mai fost cineva însurat sau măritat cu același om. Trebuie să fii puțin bolnav fie să o gândești, dar să o și faci.

În orice caz nu de la mine. Eu sunt un om care privește în curtea sa, își vede cu extrem de multă pasiune de munca sa. Probabil că am deranjat prin succes. Am deranjat când am devenit prea vizibilă, deși la început eram un copil care nu părea să ofere perspective, creșterea a fost fulminantă și a deranjat. Și de aici au pornit tot felul de șicane, dar nu de la mine.

Eu sunt un om educat, cu bun simț, și sunt un om care știe să-și vadă de drumul său, însă la un moment dat agresivitatea te deranjează și trebuie să te aperi. Evident de la ea. Când sunt două persoane implicate, mai rămâne una. Fiecare s-a definit, realitatea de azi arată unde e fiecare", a spus, în urmă cu ceva timp, Andreea Marin în emisiunea moderată de Denise Rifai.