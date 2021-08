Andreea Marin, soți. Vezi de câte ori a fost căsătorită ”Zâna surprizelor”

In articol:

Andreea Marin, celebra moderatoare a emisiunii Surprize, surprize, a fost căsătorită de trei ori și a avut mai multe relații cu bărbați celebrii din România.

Andreea Marin și Cristian Gheorghiță

Andreea Marin s-a căsătorit în anul 1995, pe vremea când avea doar 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță. Deși au avut o relație plină de iubire, mariajul lor a durat doar trei ani.

”Unul din cele mai dificile momente din viața ei a fost despărțirea de soțul ei, Cristi.

A fost aproape distrusă. Lumea pe care și-o clădise alături de bărbatul pe care-l iubea se prăbușise. Brusc, viața părea să-și fi pierdut orice sens. Realizările profesionale păreau inutile atâta timp cât nu împărtășea satisfacțiile cu persoană iubită. Ce a ajutat-o să depășească această perioadă grea a fost dragostea ei pentru viață”, a spus Ana Maria Ilac, o prietenă apropiată a Andreei Marin, în urmă cu câțiva ani.

În prezent, Cristian Gheorghiță, fostul soț al Andreei Marin, este director de marketing la o televiziune din România.

Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior[Sursa foto: MediaFax Foto]

Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior

În anul 2006, Andreea Marin s-a căsătorit cu Ștefan Bănică Jr, iar un an mai târziu, cei doi au devenit părinți. Prezentatoarea TV a devenit mămica unei fetițe, Ana Violeta, care acum este o adolescentă superbă.

Dragostea dintre Andreea Marin și Ștefan Bănică s-a consumat după șapte ani de căsnicie.

Cei doi au divorțat în anul 2013. Zâna surprizelor a anunțat despărțirea de celebrul artist printr-o postare făcută pe rețelele de socializare.

”Comunicăm mereu spre binele ei. E foarte important să fim pe aceeași lungime de undă. (…) Doi oameni pot fi buni, fiecare dintre ei, dar să nu găsească un numitor comun. La început te atrage celălalt, dar pe parcurs vezi că principiile de viață nu duc spre același orizont. După ce ai luptat să repari ce era de reparat, adică nu trebuie să renunți. Nu poți să abandonezi vasul la primul val (…) Doi oameni au ce căuta împreună atât timp cât construiesc împreună. Când nu mai au disponibilitatea să construiască fiecare să-și vadă de drumul lui. Se poate spune că este o dovadă de egoism care suferă după despărțirea părinților. Da, copiilor nu are cum să le fie bine din prima, dar îi poate fi bine dacă înțelege și i se explică. Eu i-am spus copilului meu încă din momentul deciziei. Nu am căutat să ascund sau să mint. Avem șansa să fim fericiți acum. Fiecare pe drumul său și în același timp să creștem acest copil minunat”, a declarat Andreea Marin la acea vreme.

Andreea Marin și Tuncay Öztürk[Sursa foto: MediaFax Foto]

Andreea Marin și Tuncay Öztürk

După divorțul de Ștefan Bănică, Andreea Marin s-a căsătorit cu Tuncay Öztürk, un fizioterapeut turc. Căsătoria dintre cei doi a durat trei ani, iar divorțul a fost anunțat de celebra prezentatoare tot prin intermediul rețelelor de socializare.

”Nu am nimic să-mi reproşez astăzi. Sunt împăcată cu acţiunile mele. Sunt omul care simte că poate să facă mai mult şi merită mai mult. Ştiu cât sunt în stare să dăruiesc şi cred că merit acelaşi respect. E o poveste ce ţine de încredere, iar la mine nu a funcţionat. Nu e o dramă, asta e. (…). Nu m-am respectat şi pe mine. Poate am fost prea tolerantă în defavoarea mea. Eu nu spun că el a avut sau nu o relaţie cu altcineva. Au fost lucruri mult mai grele pentru sufletul meu. Îmi pare bine că am scăpat de semnele de întrebare din viaţa mea. Mi s-a părut lipsit de bărbăţie, de demnitate să spui, la doar câteva zile de la despărţire, că eşti pregătit deja pentru o nouă relaţie”, a declarat Andreea Marin la acea vreme, potrivit cancan.ro.

Andreea Marin, într-o relație cu Adrian Brâncoveanu

În prezent, Andreea Marin se află într-o relație cu Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Cei doi sunt împreună de mai bine de patru ani, iar relația dintre cei doi funcționează perfect.

”E o relaţie frumoasă în care fiecare aduce ceva. E o relaţie constructivă, plină de iubire. E discret. Am învăţat în timp că e mai bine aşa. Eu sunt un om care vorbeşte despre orice, fără bariere. E o relaţie mai profundă. Suntem un cuplu ce trăieşte o relaţie elegantă. Suportul constant pe care îl simt din partea lui, dragostea, bineînțeles, faptul că simt că am un adevărat partener și un prieten. Dar admir și calitățile lui ce țin de profesie, ne asemănăm, construim amândoi pe calea dreaptă, fără abaterile dorite de alții, fără a ne lăsa trași de val înapoi. Îndrăznim mereu mai mult, cu credință. În Campania Prețuieste Viața, din aceste luni de pandemie, mi-a fost sprijin și am adunat împreună ajutoare, donații, am fost în convoaiele umanitare, muncind voluntar, umăr lângă umăr”, a spus Andreea Marin într-un interviu pentru Unica.

Andreea Marin, invitată la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Andreea Marin va fi invitată în această seară la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde va răspunde celor mai provocatoare întrebări lansate de moderatoarea emisiunii.

”Care a fost primul salariu de la <Surprize, surprize>?”, “Cât de mult v-a ajutat frumusețea în carieră?”, “De ce este obsedată Mihaela Rădulescu de dumneavoastră?”, “Ați adoptat copii pentru imagine?”, “Este greu să iubești în lumina reflectoarelor?”, “Cu care dintre soți nu v-ați mai căsători?”, “Ați fi acceptat o cerere în căsătorie din partea lui Ion Țiriac?”, “Sunteți falsă?” , acestea sunt doar câteva dintre întrebările adresate Andreei Marin, în prima editie a noului sezon a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, ce va fi difuzată marți, 24 august, de la 22:30, la Kanal D!