Andreea Marin spune lucrurilor pe nume! Adevărul despre relația pe care o are Violeta cu Alexandru, fiul lui Ștefan Bănică Jr. și al Laviniei Pîrva: „Există apropiere între toți cei trei”

In articol:

Andreea Marin este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, mai ales că i-a atras pe toți prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a vorbit fără rețineri despre relația specială pe care fiica ei, Violeta, o are cu fratele său mai mic, Alexandru, fiul lui Ștefan Bănică Jr și al Laviniei Pîrva, mai ales că despre legătura specială dintre adolescentă și Radu, fratele mai mare, deja se cunosc detalii.

Citește și: "Pentru mine n-a fost așa" Andreea Marin scoate la iveală tot adevărul despre mama ei vitregă, la aproape șapte ani de când și-a pierdut tatăl. Cât de greu i-a fost să o accepte și ce relație au avut, după ce femeia a intrat în familia lor

„Susțin această relație frate-soră pentru că noi, ca părinți, nu știm ce soartă vom avea. Nu știm niciodată. Ei trebuie să fie uniți, să se ajute și să se iubească unul pe celălalt. Și e vorba de o iubire specială în cazul lor. Sigur (N.red.: Violeta are o legătură și cu fratele mai mic). Acum vorbeam de cei mai mari fiindcă au alte subiecte de discutat. Există apropiere între toți cei trei. Și e și normal ca noi, maturii, să susținem această apropiere. Când noi n-om mai fi, ei rămân singurii care se pot susține. Eu, care nu prea mai am rude mai vârstnice decât mine, știu ce înseamnă asta.” , a declarat Andreea Marin, pentru Cancan.ro.

Citeste si: Imagini în premieră cu vila reamenajată din Snagov a Anamariei Prodan! Rebecca este cea care s-a ocupat de design: „Am dărâmat tot”- kanald.ro

Citeste si: Accident grav în Teleorman. Două autocare și un TIR s-au ciocnit violent. A fost activat Planul Roșu de Intervenție| VIDEO- stirileprotv.ro

Andreea Marin, mărturisiri neașteptate despre o a doua sarcină

În urmă cu câteva luni, în cadrul unui podcast pe YouTube, Andreea Marin a fost extrem de sinceră și a făcut o serie de declarații despre o a doua sarcină.

Citește și: Gestul făcut de Radu Ștefan Bănică față de Lavinia Pîrva! Asta spune multe despre relația care este, de fapt, între cei doi

Citeste si: „Nu a avut nicio lacrimă, lui nu îi pare rău. Îi pare rău că eu nu m-am stins, atât. A spus că eu i-am cerut să nu chem ambulanța.” Dana Roba a fost pusă față în față cu Daniel Balaciu. Ce și-au spus cei doi- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul incredibil facut de Gigi Becali la locul accidentului rutier: "Respect. E un om deosebit, față de restul cu bani din țara asta". Internauții l-au copleșit cu mesaje- radioimpuls.ro

Vedeta își dorește să devină mamă din nou și, aflată la 47 de ani, ”Zâna” susține că și-ar asuma toate riscurile, indiferent de natura lor, dacă ar rămâne însărcinată pentru a doua oară.

„ Cătălin Măruță: Mi-a plăcut foarte mult când ai spus că la 47 de ani nu ți-e teamă să devii din nou mamă, pentru că există prejudecata asta: domne, după nu știu ce vârstă să nu apară probleme, e mai greu...

Andreea Marin: E adevărat. Nu putem să ne facem că nu e așa, că una e să fii mamă la 20 și ceva de ani, alta e să fii mamă la 40 și. Acum, să-mi dea Dumnezeu șansa asta. Deocamdată nu s-a întâmplat, dar dacă s-ar întâmpla...eu am vrut să transmit un mesaj tuturor care probabil se privesc în oglindă, sau probabil se privesc în adâncul sufletului și-și spun: domne, am 47 de ani, merg cu pași repezi spre 50, deci nu mai pot să am eu pretențiile alea de la 20 și de ani. De ce nu? E adevărat, ce nu trebuie să ai este mintea aceea, sau imaturitatea care să-ți spună că trebuie să arăți ca la 20. Nu, domne! Nu trebuie! Și nici nu mai încerca!”, a fost discuția dintre Cătălin Măruță și Andreea Marin, în cadrul podcastului, în urmă cu câteva luni.