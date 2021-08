Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune din România, dezvăluiri inedite aseară, în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D “Am fost descurcăreață!”

Îndragita vedetă de televiziune, Andreea Marin, a oferit răspunsuri surprinzătoare întrebărilor pe care jurnalista Denise Rifai i le-a adresat în cadrul ediției de aseară “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Pentru că de-a lungul timpului, au aparut <voci> care susțineau că vedeta ar fi teatrală, în special, în vremea când era gazda renumitului show “Surprize, surprize”, Andreea Marin a lămurit acest aspect.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

„Nu era nevoie să mimezi emoția acolo... uneori o simțeai, era aproape palpabilă, ca și când ar fi avut mâini care se așezau pe inima ta, pe corpul tău, pe chipul tău...emoția aceea era irepetabilă. Niciun om de televiziune și niciun alt format(...) n-au mai reușit să trezeazcă o asemenea emoție acolo, în platou, cât și în milioane de case (...)” este parte din răspunsul oferit de Andreea Marin la întrebarea roșie pe care jurnalista Denise Rifai i-a adresat-o în cadrul emisiunii de aseară.

Un răspuns care a impresionat a fost oferit de Andreea Marin atunci când a fost întrebată despre bunicii săi, vedeta având o relație absolut specială cu aceștia, încă din copilărie.

„Nu, n-am fost deloc o răsfățată! Am fost pusă la muncă de mică, la muncă intelectuală, mai cu seamă, învățată să mă descurc în tot felul de situații și să fac de toate. Am fost descurcăreață! N-am fost răsfățată, dar îmi placea și mie, ca oricărui copil, să fac lucruri (...)”, este parte din răspunsul vedetei, la întrebarea <Ați fost o răsfățată?>, pe care jurnalista Kanal D i-a adresat-o în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Probabil că puțini dintre fanii vedetei știu că aceasta a avut o perioadă, imediat după nașterea fetiței sale, în care s-a confruntat cu depresia.

Andreea Marin a oferit detalii referitoare la momentele dificile prin care a trecut în acea perioadă.

“Niște ani … m-am luptat cu depresia, iar <atunci> a fost momentul când i-am dat seama că trec prin depresie (…) De menționat este faptul că, în general, o persoana care trece prin depresie nu își da seama și neagă (…) Tindem să respingem aceasta < acuzație> așa o vedem. (…) Depresia e o boală, nu o vină de aruncat în ochii cuiva!> Am mers la un psiholog, am consultat și un psihiatru…acești oameni au avut grija de mine, m-au făcut să înțeleg că nu este o vină, și că exista leac pentru depresie. Am ascultat ceea ce mi-au spus am făcut întocmai și, după vreun an și jumătate, mi-am restabilit acest echilibru”, este o parte din răspunsul oferit de Andreea Marin la întrebarea <Cât timp v-ați luptat cu depresia?>, în cadrul ediției de aseară, a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D!