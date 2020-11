Andreea Marinescu, infectată cu noul coronavirus! Primele declarații ale prezentatoarei de televiziune: "Mă străduiesc..."

Andreea Marinescu

În urmă cu scurt timp, cunoscuta prezentatoare de televiziune a declarat că a fost infectată cu virusul provenit din China. Se pare că starea de sănătate a vedetei este una relativ bună și a început tratamentul.

Andreea Marinescu, infectată cu virusul COVID-19

„În acest moment sunt acasă şi sunt la început cu tratamentul, dar starea mea este bună. Ţin legătura cu medicul de familie şi mă străduiesc să-mi protejez familia. E o perioadă în care grija pentru noi, pentru cei dragi, dar şi pentru ceilalţi trebuie să fie sporită. Să ne vedem sănătoşi, cât mai curând!”, a spus Andreea Marinescu pentru protv.ro.

Totodată, în urmă cu doar câteva ore, Andreea Marinescu a mai postat un mesaj pe contul său de Facebook, cu ocazia Zilei Mondiale a televiziunii.

„In 2020 cine a lucrat in tv si-a dat seama ca daca exista ceva ce inca nu se facuse anul asta s-a facut… ca daca nu credeai ca poti face materiale suficiente cu doar 4 oameni sau mai putini pe teren s-a putut, ca totul a capatat noi si noi forme astfel incat telespectatorul sa primeasca informatie de calitate, ca stirile pot fi foarte bine documentate si din redactie daca vrei sa iti protejezi cat mai mult oamenii, ca cine isi respecta angajatii are grija de ei… anul asta ne-a demonstrat ca oricand ne putem depasi limitele chiar si atunci cand nu mai putem.. mai putem putin… si ca suntem mai mult ca oricand cea mai puternica echipa! In 2020 implinesc 20 de ani de #protv … ma inclin in fata echipei fabuloase alaturi de care lucrez ,ii felicit si le multumesc pentru tot ceea ce fac in aceasta perioada extrem de dificila.. #echipa #newsteam #stirileprotv #ziuateleviziunii”, a scris jurnalista.