Andreea Perju și soțul ei s-au despărțit, după 13 ani de mariaj! Motivul separării a fost dezvăluit chiar de actriță

După ce a anunțat pe rețelele de socializare că se confruntă cu probleme de sănătate și că a fost operată de urgență, acum Andreea Perju a vorbit despre separarea de tatăl fiicelor sale, bărbatul alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 13 ani.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Andreea Perju a vorbit despre divorț, fără a da însă prea multe detalii, spunând doar că relația nu a mai funcționat.

„Am făcut tot ce se putea, dar nu a mai mers”, a declarat Andreea Perju, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Andreea Perju

În vara acestui an, mai precis în luna iulie, Andreea Perju a făcut un anunț neașteptat pe pagina personală de Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu urmăritorii ei.

La momentul respectiv, cunoscuta actriță le-a dezvăluit fanilor că s-a operat, asta pentru că a dezvoltat un adenom la unul dintre sâni. Tot atunci, blondina a mai precizat că intervenția ar fi trebuit să aibă loc de mai multă vreme, însă din cauza lipsei de timp, aceasta a tot amânat operația.

„Gata, a trecut dar o să vă povestesc un pic despre episodul meu că poate vă ajută să conștientizați că e important să mergeți la controale periodice, să țineți sub control și să vă ascultați instinctul atunci când vine momentul să acționați.De 8 ani țineam sub control un adenom la sânul stâng care, din păcate, în ultimul an, din cauza stresului si dezechilibrului hormonal, a mai dezvoltat 2 “frați”. În Octombrie am zis TREBUIE să fac ceva dar, româncă fiind, am tot amânat momentul deoarece sănătatea o punem pe locul 100 și mereu găsim situații care au întâietate. Nu- s mândră de asta dar câți dintre voi vă regăsiți în descrierea mea? Așa că au mai trecut 9 luni și “domnul” s-a înmulțit și a și crescut la aproximativ 3 cm. După ultima ecografie am zis e momentul să acționez. Am vorbit cu 2 doctori.

Doar cu gândul la fetițele mele și la faptul că sunt un exemplu pentru ele. Le-am explicat ce urmează să se întâmple, de ce am ales așa și cât suntem de norocoase că medicina a evoluat atât de mult încât putem opri dezvoltarea unei posibile boli printr-o intervenție chirurgicală și că asta ne va liniști psihicul care e prietenul sau dușmanul nostru, depinde mult de situație. Cred că o minte sănătoasă și pozitivă ajută corpul să rămână în armonie.

Mai e un hop, aștept rezultatele biopsiei și merg mai departe pentru că viața e prea frumoasă ca să rămân blocată în încercările ei. Gânduri bune și aveți grijă de sănătatea voastră, în esență de la ea ar trebui să pornească prioritățile, restul vine pe lângă!" , a scris actrița pe internet.

