Andreea Pirui a reușit să își demonstreze nevinovăția. Ce a scos la iveală examenul toxicologic: "Mulțumesc lui Dumnezeu!"

Andreea Pirui a fost oprită în urmă cu mai multe săptămâni de oamenii legii și a fost supusă unui test antidrog, rezultatul fiind pozitiv. Blondina nu a dorit să lase lucrurile așa, motiv pentru care a decis să facă și un examen toxicologic la sânge, ca să își demonstreze nevinovăția.

Andreea Pirui a demonstrat că nu a condus sub influența substanțelor interzise

Andreea Pirui a postat recent, pe pagina personală de Instagram, fotografia cu rezultatul examenului toxicologic la care a fost supusă. Potrivit analizelor făcute de blondină, reiese că aceasta nu a consumat stupefiante, așa cum indica aparatul cu care fusese testată de polițiști: "Conform buletinului de analiză toxicologică, din data de 20.10.2021, eliberată de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca, rezultă că examenul toxicologic efectuat pe proba de sânge, ora 21:24 a fost negativ pentru THC, amfetamine, morfină și alți derivați opiacei, iar mostra de urină, ora 21:28 examenul toxicologic a fost negativ pentru amfetamină, metamfetamină, MDMA, cocaină, ketamină, THC, morfină și alți derivați opiacei.

Andreea Pirui

Conform examenului clinic din data de 24.09.2021, ora 21:20, efectuat la UPU Zalău, Pirui Andreea Claudia a prezentat un comportament liniștit, atitudine adecvată, cooperantă, ținută ordonată, fără tulburări de echilibru, incoordonare motorie sau imprecizie în mișcări, pupilă normală, secuse pupilare absente.", se arată în rezultatul examenului la care a fost supusă ulterior Andreea Pirui.

Rezultatul examenului toxicologic, la care a fost supusă Andreea Pirui

Andreea Pirui a povestit cum s-a întâmplat totul

În momentul în care s-a aflat despre rezultatul pozitiv la testul antidrog, efectuat de autorități, Andreea Pirui nu s-a ascuns, ci dimpotrivă, a povestit cu lux de

amănunte totul, în cadrul unei emisiuni TV:

"S-a petrecut vineri, pe la ora 20:30-21:00, mă îndreptam spre mama mea, care locuiește la țară. M-a oprit în trafic Rutiera, mi-a spus că trebuie să-mi facă un test antidrog, dacă sunt de acord. I-am spus 'Bineînțeles!'. Am fost foarte cooperantă, pentru că știu că n-am consumat nimic, nici alcool, niciun fel de substanțe.

Eram cu nepoțica mea, deci specific, are șapte ani. Imposibil să fac așa ceva. Am stat 10 minute, a venit la mașină și mi s-a spus că mi-a găsit o substanță în corp. Am rămas șocată. THC. Nici n-am știut ce înseamnă aia. Cannabis. Și prima mea reacție a fost: 'Voi glumiți?' Am crezut că este o glumă proast[. Au zis că nu, mi-a arătat testul, a ieșit pozitiv.

M-am dat jos din mașină, erau două fete, le-am zis: 'Fetelor, eu în viața mea n-am fumat, puteți să-mi întrebați toți apropiații, nu știu să fumez, nu pot să-mi dau seama, am fost în stare de șoc. Cum să fie testul pozitiv dacă eu n-am fumat? N-am stat în prejma cuiva.

De trei zile sunt șocată, am plâns, mi s-a distrus imaginea, nu pot să cred așa ceva. Îi dau in judecată, nu-i las. Mi s-a recoltat probă de sânge, de urină, dar până atunci eu stau fără permis, mi-a pătat numele. Eu nu am fumat în viața mea, eu nu știu cum arată, nu am văzut, nu stau în preajma oamenilor care fumează. E strigător la cer, nu am cum să fac așa ceva.", spunea Andreea Pirui la acea vreme, în cadrul unei emisiuni TV.