Andreea Pirui, cutremurător cum a fost ultima întâlnire cu bunica! ”Atunci a fost ultima dată când am văzut-o”

Andreea Pirui a povestit cum a murit bunica ei, bătrâna a făcut pneumonie fiind infectată cu noul coronavirus.

”Bunica mea a făcut pneumonie și s-a stins în 4 zile. Ea era foarte activă, ne gătea, vorbeam, și în 4 zile...nu a mai fost! A avut o infecție la plămâni și probabil că asociat cu COVID. Cu o seară înainte să moară am fost la ea. Mă bucur că am văzut-o pentru ultima oara. Am chemat ambulanța și nu am mai văzut-o, a murit! Nu putea să mai vorbească bine, era într-o stare destul de rău. I-am zis doar că o să chemăm ambulanța, și ne-a zis ”bine”. Nu prea mai putea să vorbească”, a povestit Andreea Pirui într-un live pe pagina de Facebook WOWbiz.ro.

Andreea Pirui a mai povestit că era extrem de atașată de bunica ei. ”Bunica era fana mea numărul 1 la Puterea dragostei, suferea de tot ce mi se întâmpla acolo, în emisiune. L-a plăcut mult și pe Marius”, a mai spus Andreea, despre băiatul care se pregătea să-i devină soț și de care acum s-a despărțit.

Andreea Pirui, dezamăgită de Marius la înmormântarea bunicii sale!”Asta a pus capac”

Se pare că important în hotărârea pe care a luat-o Andreea Pirui a fost chiar comportamentul lui Marius la înmormântarea bunicii sale, iar acesta ar fi fost distant cu ea în zilele în care avea nevoie de îmbrățișări și de un umăr pe care să plângă. ”Pentru mine bunica a însemnat foarte mult și el știa ce înseamnă. Lui nu i-am zis asta, dar probabil o să se uite, nu mi-a dat nici măcar o îmbrățișare”, a spus Andreea Pirui.

”Când mi-a murit bunica, a venit și doar mi-a făcut atât pe umăr (n.r. - a mângâiat-o pe umăr). Nu m-a îmbrățișat, la înmormântare a stat la cinci kilometri de mine, nu mi se pare normal, trebuie să fii alături de mine. Asta a pus capac. Nu știu de ce s-a comportat așa, dar nu pot să îl înțeleg. Și eu sunt de vină, am părtile mele rele și nu vreau să îl vorbesc pe el de rău. Pur și simplu asta s-a întâmplat între noi. Bineînțeles că și el are multe lucruri de spus despre mine. Adevărul e la mijloc.

Noi nu am rămas dușmani, îl respect în continuare, dacă are nevoie de ceva, îl ajut, nu am rămas în relații rele. Nu port ură. Chiar ne-am iubit și a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, dar s-a terminat și oamenii, susținătorii, trebuie să înțeleagă asta. Este definitiv, din punctul meu de vedere. Ne-am mai certat, dar niciodată nu am fost atât de sigură”, a povestit Andreea Pirui în platoul WOWbiz.ro.